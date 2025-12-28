Evoluția resurselor de cereale și produse din cereale în România: Minus 6,384 milioane tone în 2024
Evoluția resurselor de cereale și produse din cereale în România: Minus 6,384 milioane tone în 2024
Resursele totale de cereale și produse din cereale, exprimate în echivalent boabe, au înregistrat o scădere de 6,384 milioane de tone în 2024 comparativ cu 2023, ajungând la un total de 50,72 milioane de tone, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.
Comparativ cu anul precedent, în 2024, nivelul producției de cereale a contribuit la formarea resurselor totale într-o proporție mai mică cu 1,2 puncte procentuale (p.p.) și a înregistrat o scădere de 2,912 milioane tone. Producția de cereale a fost de 17,645 milioane tone.
Importurile de cereale și produse din cereale (în echivalent cereale boabe) au asigurat 5,2% din resursele totale ale anului 2024, acestea însumând 2,64 milioane tone.
În anul 2024 față de anul precedent, stocul inițial de cereale și produse din cereale (în echivalent cereale boabe) a contribuit în proporție mai mare (+1,1 p.p.) la formarea resurselor totale. Stocul inițial a fost de 30,435 milioane tone.
Cea mai mare pondere în producția totală de cereale a avut-o producția de grâu și secară, în creștere cu 5,8 p.p. față de nivelul anului precedent (52,8% în anul 2024 față de 470% în anul 2023).
Ponderea producției de porumb (33,8%), în producția totală de cereale a scăzut față de anul precedent cu 8,7 p.p.
Importurile totale de cereale și produse din cereale (în echivalent cereale boabe), în anul 2024, au scăzut cu 10,1% față de anul precedent. Față de anul 2023 au crescut importurile din grupa de grâu și secară (în echivalent cereale boabe) cu 25,2%, și au scăzut cele din grupa de porumb (în echivalent cereale boabe) cu 38,6%, din grupa alte cereale (în echivalent cereale
boabe) cu 33,3% și din grupa de orez (în echivalent cereale boabe) cu 6,8%.
Exporturile totale de cereale și produse din cereale (în echivalent cereale boabe) au înregistrat o scădere de 2,884 milioane tone față de anul 2023 și au reprezentat 65,6% din utilizări. Exportul de grâu și secară a reprezentat 56,9%, iar exportul de porumb a reprezentat 24% din exportul total de cereale și produse din cereale.
Cantitățile de cereale și produse din cereale (în echivalent cereale boabe) destinate consumului intern au fost mai mici în anul 2024 cu 934.000 tone, comparativ cu anul precedent. Cea mai mare pondere în consumul intern de cereale, au avut-o cantitățile de cereale destinate furajării animalelor (45,2%), urmată de disponibilul pentru consum uman (39,9%).
