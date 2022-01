Euro a depășit valoare de 5 lei la unele bănci. Analist economic: „Lucrurile se transformă într-un fel de catastrofă”

Admitere în şcolile de poliţie, mai dificilă din 2022, Câmpina și Cluj Napoca: Când este programat noul examen de admitere 2022 • Cum vor fi evaluaţi candidaţii • Cum vor fi notaţi candidaţii

Ministerul de Interne a decis să schimbe radical modalitatea de recrutare a candidaţilor în şcolile de subofiţeri, în urma mai multor intervenţii ratate ale Poliţiei în care au fost implicaţi mai ales agenţi tineri care s-au dovedit nepregătiţi în faţa infractorilor.

Începând cu luna aprilie 2022, când este programată următoarea sesiune de admitere în şcolile MAI, vor avea şanse să fie admişi tinerii care vor dovedi că înţeleg şi pot aplica legile specifice meseriei.

Examenul nu se va rezuma doar la un test-grilă din limba română şi o limbă străină, ci va fi mult mai complex conţinând inclusiv jocuri de rol în timpul cărora candidaţii vor trebui să dea dovadă că au capacitatea să poarte un dialog coerent, ferm bazat în special pe noţiuni din legislaţie. Se urmăreşte astfel aptitudinea viitorului poliţist de a interacţiona cu cetăţenii, capacitatea de a se exprima în public, de a lua decizii legale într-un timp scurt, reacţia în faţa unei situaţii date.

Când este programat noul examen de admitere

Prima sesiune de admitere din anul 2022 este programată pentru luna aprilie, fără ca la acest moment să fie stabilit clar un calendar al examenelor. La Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” din Câmpina, cea mai mare unitate de învăţământ cu acest profil, au fost aprobate pentru această sesiune 1340 de locuri.

Noua bibliografie a fost făcută publică încă din data de 13 ianuarie 2022 şi se adresează în special candidaţilor care sunt familiarizaţi cu legislaţia română în vigoare. Astfel, examenul de admitere este împărţit în patru module: probele sportive, testul grilă la limba română şi limba străină, un test grilă din legislaţie şi exerciţiul de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic. Ultimele două testări reprezintă noutatea în ceea ce priveşte examenul de admitere în şcolile de subofiţeri ale MAI.

Cum vor fi evaluaţi candidaţii

La acest moment nu este stabilită încă o procedură prin care candidaţii care se vor încumeta să se înscrie la examen vor fi evaluaţi. Se are în vedere însă modelul european prin care viitorii poliţişti vor participa la un joc de rol pe o temă dată (dialog cu un cetăţean aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, dialog cu un minor recalcitrant, dialog cu un şofer care a încălcat legsilaţia rutieră etc).

Într-un anumit timp candidatul trebuie să dea dovadă că stăpâneşte legislaţia specifică, poate interveni ferm, se poate exprima coerent şi concis şi mai ales, are capacitate de reacţie imediată. Din comisia de examinare vor face parte inclusiv psihologi, susţin surse din Poliţia Română.

Cum vor fi notaţi candidaţii

Potrivit informţaiilor oficiale postate pe site-ul şcolii de la Câmpina, fiecare modul de examen va avea o anumită pondere la nota finală: limba română – 40%, limba străină – 15%, legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi instituţiilor politice ale statului – 20%, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză – 15%. În plus, nota obţinută la proba sportivă va conta la media finală.

Pentru a deveni elevi ai şcolilor de poliţie, candidaţii trebuie să cunoască noţiuni din Constituţia României, lgislaţia specifică MAI privind modul de organizare, funcţionare şi atribuţiile Poliţiei Române, noţiuni despre principalele instituţii ale statului (parlament, guvern, preşedinţie, administraţie publică şi autoritatea judecătorească), Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Codul de etică şi deontologie al poliţistului. Pe lângă legislaţie, candidaţii trebuie să stăpânească elemente de logică: argumentarea si structura argumentării, propoziţii categorice, raţionamentul etc.

Sursa: adevarul.ro