Economistul Ragu Georgescu, despre bula imobiliară și de ce prețurile locuințelor vor scădea cu 50% în 2026: ,,În România, daca nu știi să faci nimic și nu ai nicio carieră, te faci agent imobiliar sau pui unghii”

Economistul Radu Georgescu a explicat de ce în perioada următoare bula imobiliară din România se va sparge și prețurile locuințelor vor scădea cu 50%, cu toate că agenții imobiliari neagă acest lucru.

,,Prețurile locuințelor vor scădea cu 50%. Spun acest lucru din perspectiva unui tip care a fost în perioada 2008-2011 director financiar la divizia financiară a General Electric din România. GE era cea mai mare companie din acea perioadă.

La 29 de ani am fost numit de BNR Conducător la firma la care lucram. În sistemul bancar, Conducător înseamnă Director Executiv. Probabil eram cel mai tânăr director executiv din sistemul bancar.

GE avea în România toate tipurile de împrumuturi bancare: ipotecare, leasing, carduri și credite de consum. În timpul crizei financiare din 2008 am participat la ședințe de top management la nivel european.

Pe scurt, am văzut din primul rând filmul crizei financiare din 2008. În 2008, România părea un El Dorado, toată lumea vorbea de investiții imobiliare, toată lumea vorbea de city break, toată lumea era pe Calea Victoriei.

În 2009, în câteva luni, filmul din România s-a schimbat radical: de la El Dorado am trecut la Supraviețuitorii. Ne-am trezit cu sute de mașini luate în leasing și abandonate de clienți. În București nu mai erau parcări goale.Noi am dus mașinile pe câmp la Balotești.

Foarte mulți oameni nu și-au mai plătit ratele la carduri și credite de nevoi personale, dar cel mai puternic m-a afectat disperarea oamenilor care nu și-au mai plătit ratele la bancă, iar banca le-a luat locuința. Am văzut sute de executări silite de locuințe, familii scoase din case deoarece nu mai aveau bani să plătească ratele la bancă.

Am văzut apartamente care costau 100.000 euro în 2008, iar in 2009 nu mai dădea nimeni nici măcar 50.000 la licitațiile de executare, deoarece acele apartamente nu au valorat niciodată 100.000 euro.

Acum, bula imobiliară din România este mult mai mare decât în 2008. În 2008, soldul creditelor ipotecare era de 20 miliarde lei. Acum, bolovanul este de 5 ori mai mare, 116 miliarde lei.

Problema este că acum situația economică este mult mai proastă decât în 2008. În 2008, criza a fost declanșată de creditele ipotecare din SUA. Acum este o problemă sistemică.

Mințile luminate de economie, Warren Buffett, Jamie Dimon, Ray Dalio, spun că bugetul Americii este aproape de faliment. În 2025, America a plătit dobânzi în valoare de 1 trilion dolari, adică 20% din veniturile US. Este o cheltuială mai mare decât cheltuielile cu sănătatea și educația din America.

Cancelarul Germaniei a spus că Germania trece prin cea grea perioadă economică de la Războiul Mondial. Franța are probleme mari să-și finanțeze cheltuielile.

În 2025, zilnic văd știri cu firme care dau oameni afară, inclusiv din România. În 2026, numărul de concedieri va fi mult mai mare. Din păcate, la anul va începe iar sezonul de executări silite. Evident că agenții imobiliari nu vor fi de acord cu ce spun.

Îți explic și acest lucru: agenții imobiliari din România au o mare problemă. În România, daca nu știi să faci nimic și nu ai nicio carieră, te faci agent imobiliar sau pui unghii.

În SUA, agenții imobiliari fac școală și trebuie să dea examene pentru a obține licența de agent imobiliar. În Romania, probabil 95% din agenții imobiliari sunt plătiți cu salariul minim pe economie și mai obțin ceva bani din comisioane.

Concluzii

Trebuie să ne pregătim financiar și mental, vine o perioadă extrem de dificilă”, a scris economistul pe Facebook.

