Economistul Radu Georgescu: Scăderea soldului la credite arată că se dau mai puține credite decât ratele plătite într-o lună la bancă. Este prima dată când se întâmplă acest lucru din 2012

acum 2 ore

Economistul Radu Georgescu susține că datele economice reale contrazic discursul oficial privind evoluția pozitivă a economiei României.

Acesta atrage atenția asupra unor scăderi semnificative înregistrate la începutul anului 2026, de la înmatriculările auto și vânzările de locuințe până la indicatorii bancari.

Radu Georgescu arată că, dincolo de statisticile prezentate drept optimiste, datele brute indică o încetinire accentuată a economiei. Potrivit cifrelor invocate de acesta, România a înregistrat în ianuarie 2026 cea mai mare scădere a înmatriculărilor auto din Europa (-33%), în timp ce vânzările de locuințe au scăzut cu 26%.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

Seara mă uit la TV. Surpriză. Văd știri în care Guvernul spune că economia este pe drumul cel bun. Sigur. Doar statistic suntem pe drumul cel bun.

Datele brute, adică datele contabile nealterate de statistică, arată opusul. În poză vezi înmatriculările auto din ianuarie 2026, situație publicată de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA). România a avut cea mai mare scădere din Europa: minus 33%.

Săptămâna trecută, Agenția de Cadastru a publicat vânzările de locuințe din ianuarie: minus 26%. Cea mai mare scădere din Europa. Acum două zile, BNR a publicat indicatorii bancari pe ianuarie. Toți indicatorii sunt pe minus.

Ce mă îngrijorează este faptul că au scăzut concomitent soldul banilor din conturi și soldul creditelor acordate de bănci. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în ultimii 15 ani. Scăderea soldului banilor, atât pentru oameni, cât și pentru firme, arată că lumea sărăcește. Scăderea soldului la creditele bancare arată că s-a frânat creditarea.

A scăzut soldul creditelor bancare pe toate categoriile de credite: populație (credite imobiliare și credite de consum) și credite către firme (capital de lucru și investiții). Scăderea soldului la credite arată că se dau mai puține credite decât ratele plătite într-o lună la bancă. Este prima dată când se întâmplă acest lucru din 2012.

Concluzii:

Dacă și tu simți că trăiești în două universuri paralele, ai doar două opțiuni: Fie nu te mai uiți la nicio dată economică și te bucuri când vezi știrile economice de la TV. Fie te uiți la datele reale din economie și începi să te pregătești din punct de vedere mental și financiar.

