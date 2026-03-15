Economistul Radu Georgescu: „Guvernul nu mai poate să se împrumute. Daca nu reușește să se împrumute o lună, România intră în incapacitate de plată!”
„Guvernul nu mai poate să se împrumute. Daca nu reușește să se împrumute o lună, România intră în incapacitate de plată!”, a semnalat, sâmbătă, 14 martie 2026, economistul Radu Georgescu.
„Guvernul nu mai poate să se împrumute!!! Asta este o problemă imensă pentru Guvern dar și pentru economia României.
În fiecare sâmbătă dimineață stau 2 ore și analizez toate rapoartele publicate de INS, BNR și Ministerul de Finanțe. Nu fac acest lucru pentru că nu am ce face sâmbăta dimineața. O fac pentru că vreau să fiu informat. Vreau să-mi protejez familia, firma și clienții.
În martie Guvernul nu a reușit să obțină vreun leu de la bănci. La începutul anului Guvernul a anunțat că trebuie să împrumute 280 miliarde de lei în 2026. Adică trebuie să împrumute vreo 20 miliarde de lei în fiecare lună. Dacă Guvernul nu reușește să se împrumute o lună, România intră în incapacitate de plată.
În data de 5 martie Guvernul a cerut de la bănci suma de 814 milioane de lei. A obținut zero lei. Băncile au cerut dobânzi foarte mari. În data de 9 martie Guvernul a mers iar la bănci. A cerut suma de 505 milioane de lei. A obținut zero lei. Băncile au cerut iar dobânzi foarte mari.
În data de 12 martie Guvernul a mers iar la bănci. A cerut suma de 364 de milioane de lei. A obținut zero lei. Băncile au cerut iar dobânzi foarte mari Dar de data asta nici măcar nu s-au mai chinuit să facă oferte.
Bonus: băncile au început în martie să vânda masiv titlurile de stat ale României. Randamentul titlurilor de stat a crescut într-o săptămână de la 6,4% la 7,4%. Asta arată că s-au vândut masiv titluri de stat. Iar băncile le vând în pierdere pentru că vor să scape de aceste titluri
Îți explic cum băncile renunță la titlurile emise de România:
1. În data de 25 februarie 2026 România a emis tituluri de stat în valoare de 2 miliarde de dolari . Au fost vândute pe piețele externe. Dobânda a fost de 5.75% și scadența este în 2036. Indicele acestor titluri este US775921AA76.
2. În data de 4 martie 2026 aceste titluri de stat au intrat pe bursă. Deci cei care au cumpărat pe 25 februarie pot să vândă aceste titluri pe bursă.
3. Ieri, 13 martie, cei care vindeau aceste titluri vindeau un titlu în valoare inițială de 100 USD cu 95 USD. Deci pierdeau 5% din valoare. Deoarece valoarea de piață este mai mică decât valoarea de emitere, randamentul titlului în USD a crescut ieri la 6,33%.
Concluzii: În ultimii 5 ani Guvernele din România au avut foarte mare noroc. La ruleta economică a picat de mai multe ori portocală – portocală – portocală. România a fost tolerată de bănci și de UE. Că a început războiul din Rusia, că vin rușii etc. Acum se pare că la ruleta economică a început să vină lămâie- lămâie – lămâie.
În România se anunță un 2026 foarte dificil din punct de vedere economic”, a detaliat economistul Radu Georgescu într-o postare în mediul online.
FOTO | AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar
AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar Aproape 8 milioane de lei este valoarea amenzilor aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma controalelor efectuate în perioada 9-13 martie 2026 la peste 1.600 de operatori din domeniul alimentar. În urma controalelor au […]
Salariul mediu, în scădere în prima lună din 2026 faţă de cel din decembrie 2025: Unde au fost cele mai semnificative scăderi
Salariul mediu, în scădere în prima lună din 2026 faţă de cel din decembrie 2025: Unde au fost cele mai semnificative scăderi INS a transmis vineri, 13 martie 2026, că, în luna ianuarie 2026, câştigul salarial mediu brut a fost 9.220 lei, cu 648 lei mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2025, iar […]
Taxe 2026 pentru românii care au două sau mai multe locuințe: Există taxe suplimentare dacă locuința este închiriată? Cât ajunge impozitul la stat
Taxe 2026 pentru românii care au două sau mai multe locuințe: Există taxe suplimentare dacă locuința este închiriată? Cât ajunge impozitul la stat Din ce în ce mai mulți români dețin două sau mai multe locuințe, fie pentru investiții, fie pentru a avea o casă de vacanță sau pentru a o închiria. În 2026, proprietarii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar
AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar Aproape...
Salariul mediu, în scădere în prima lună din 2026 faţă de cel din decembrie 2025: Unde au fost cele mai semnificative scăderi
Salariul mediu, în scădere în prima lună din 2026 faţă de cel din decembrie 2025: Unde au fost cele mai...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
VIDEO | Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
Protest al studenților din Alba Iulia: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta...
Curier Județean
VIDEO | Puhoi de oameni în Talciocul din Alba Iulia în superba duminică de la mijloc de martie 2026
Puhoi de oameni în Talciocul din Alba Iulia în superba duminică de la mijloc de martie 2026 Talciocul din Alba...
FOTO | Ce rezultate au obținut elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora” 2026
Ce rezultate au obținut elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora” 2026 289 de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
Opinii Comentarii
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a salvat mii de copii: „Nu vile, să repari un copil înseamnă fericire“
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a...