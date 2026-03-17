Economistul Radu Georgescu: Guvernul, BNR-ul și băncile se împing reciproc în prăpastie. România riscă să dea faliment dacă mai împrumută Guvernul
Economistul Radu Georgescu susține că România se află într-o situație financiară vulnerabilă, după ce băncile au împrumutat masiv Guvernul în ultimii ani.
Potrivit acestuia, la 31 ianuarie 2026, băncile din România aveau credite totale de 271 de miliarde de lei către Guvern, echivalentul a peste 30% din activele bancare.
Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:
Guvernul intră în incapacitate de plată dacă nu primește lunar bani de la bănci. Băncile din România riscă să dea faliment dacă mai împrumută Guvernul. În ultimii 10 ani, Guvernul, BNR și băncile din România au făcut o românească financiară. Este o schemă unică pe planeta Pământ.
Băncile au luat banii clienților și au împrumutat Guvernul României. Cu extrem de mulți bani. La 31 ianuarie 2026, băncile din România aveau credite totale de 271 de miliarde de lei către Guvern. Asta înseamnă peste 30% din activele băncilor românești. Probabil nu știai: pe românește, 30% din banii tăi de la bancă au fost cheltuiți de guvernele din ultimii 10 ani. Este enorm.
Băncile românești au cea mai mare expunere pe Guvern dintre băncile din Europa. Băncile din România au preferat să dea Guvernului banii clienților, în loc să ducă banii în economia României. Dacă Guvernul era o firmă, nu ar fi primit niciun leu de la bănci. Și ar fi fost de mult în faliment.
Nicio firmă nu poate să funcționeze ani de zile cheltuind cu 30% mai mult decât încasările. Dacă băncile din România ar fi fost raționale și ar fi respectat banii clienților, nu ar fi creditat Guvernul. Și România nu ajungea în această criză bugetară și economică.
Această românească între Guvern, BNR și bănci funcționează până într-o zi. Când nu mai funcționează. Această românească financiară a fost ruptă în 2026 de băncile străine și fondurile străine de investiții. În 2026, Mercur este în retrograd pe planeta Pământ. Sunt războaie. Inflația crește. Prețul energiei crește. Economia mondială scade. Japonia a crescut dobânda de referință.
Când cresc riscurile economice pe planeta Pământ, băncile străine și fondurile de investiții vând prima dată activele riscante. Iar titlurile de stat ale României sunt active riscante. Cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, a vândut titlurile de stat ale României. Banca de investiții Barclays a recomandat clienților să vândă titlurile de stat ale României.
Efectul? Azi, 17 martie 2026, titlurile de stat ale României se vând pe bursă cu pierderi între 5% și 25% față de valoarea de emitere. Dacă ești curios de subiect, caută pe Google indexul titlurilor de stat XS1968706876, de 1,95 miliarde euro, emise în 3 aprilie 2019. Azi se vând cu o pierdere de 22%.
Nicio persoană care știe un pic de aritmetică nu va cumpăra un titlu de stat cu dobândă de 4,6% când poate să cumpere acum titluri de stat cu dobânzi de 6,5%. Acum, hai să facem un calcul.
Dacă luăm valoarea creditelor către Guvern (271 de miliarde) și aplicăm o pierdere medie de 10%, asta înseamnă 27 de miliarde de lei pierdere pentru sectorul bancar din România.
Băncile străine și fondurile de investiții înțeleg riscurile și vând cu două mâini titlurile de stat ale României. Nu știu câți înțeleg aceste lucruri în România. Dar în sectorul bancar din România vine un mare tsunami.
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Trei prelevări de organe în doar 48 de ore într-un spital din România: „Mulțumiri familiilor donatorilor, care în momente de profundă durere au ales să ofere altora darul neprețuit al vieții”
Trei prelevări de organe în doar 48 de ore într-un spital din România: „Mulțumiri familiilor donatorilor, care în momente de profundă durere au ales să ofere altora darul neprețuit al vieții” În perioada 13–14 martie 2026, la Spital Clinic Județean de Urgență Bihor – Oradea (SCJU Bihor) au fost realizate trei intervenții de prelevare de […]
23-27 martie 2026 | Curs certificat dedicat ghidajului interpretativ al patrimoniului, la Roșia Montană: „5 zile de creativitate”
Curs certificat dedicat ghidajului interpretativ al patrimoniului, la Roșia Montană: „5 zile de creativitate” La Roșia Montană se va desfășura, în perioada 23-27 martie 2026, un curs certificat dedicat ghidajului interpretativ al patrimoniului. Cursul dedicat ghidajului interpretativ pentru patrimoniu este organizat de Institutul Național al Patrimoniului, în parteneriat cu Biroului Regional UNESCO pentru Știință și […]
FOTO | RESTRICȚIILE MAJORE de circulație de pe Valea Oltului au intrat în vigoare: Rute ocolitoare pentru vehiculele cu tonaj mare
RESTRICȚIILE MAJORE de circulație de pe Valea Oltului au intrat în vigoare: Rute ocolitoare pentru vehiculele cu tonaj mare Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat, luni, 16 martie 2026 că în perioada 17 martie – 15 iunie 2026, în intervalul orar 08:00 – 17:30, circulația rutieră va fi interzisă pentru autovehiculele […]
FOTO | Trei prelevări de organe în doar 48 de ore într-un spital din România: „Mulțumiri familiilor donatorilor, care în momente de profundă durere au ales să ofere altora darul neprețuit al vieții”
Trei prelevări de organe în doar 48 de ore într-un spital din România: „Mulțumiri familiilor donatorilor, care în momente de...
FOTO | Laboratorul de microbiologie al Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, modernizat: Va fi creat un Compartiment de microbiologie
Laboratorul de microbiologie al Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, modernizat: Va fi creat un Compartiment de microbiologie La sediul Spitalului...
Irina Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Religie cultul greco-catolic 2026, după același rezultat și la Istorie: „O veste care ne-a umplut inimile de recunoștință, lumină și smerită mândrie”
Irina Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Religie cultul greco-catolic 2026,...
FOTO | Andrei Rachieriu, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026
Andrei Rachieriu, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026...
Simulare Evaluare Națională 2026 în Alba: Câți elevi au participat la testarea la Matematică
Simulare Evaluare Națională 2026 în Alba: Câți elevi au participat la testarea la Matematică Elevii de clasa a VIII-a din...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui Pe 17...
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...