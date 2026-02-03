Economistul Radu Georgescu despre taxa Temu: Firmele din afară UE au redus drastic volumele expediate în România. Afectează puternic negativ companiile românești

Economistul Radu Georgescu atrage atenția că așa-numita taxă Temu/Shein, prezentată de unii drept benefică pentru economia României, produce în realitate efecte contrare și lovește direct în companiile românești de logistică și transport.

Potrivit lui Radu Georgescu, aplicarea acestei taxe a determinat firmele din afara Uniunii Europene să reducă drastic livrările directe către România și să redirecționeze transporturile prin alte state, pentru a evita costurile suplimentare.

Economistul susține că măsura nu doar că nu aduce încasările estimate la buget, dar generează pierderi semnificative.

Textul publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

În ultimele zile am văzut mulți habarniști care spun că taxa Temu / Shein este foarte bună pentru economia României !!!

Bag mâna în foc că toți acești habarniști nu au auzit în viața lor de livrări intracomunitare

Și nu au văzut în viața lor o Declarație Vamală de Import ( DVI). Azi, prima firmă de curierat a vorbit despre taxa Temu / Shein. Surpriză.

Firma de curierat spune exact ce am explicat eu de când a apărut această taxă stupidă. Firma de curierat spune că firmele din afară UE au redus drastic volumele expediate în România. Și au început să transporte pe aeroporturi din alte țări. Fac acest lucru pentru a evita această taxă stupidă. Ei au explicat că această taxă afectează puternic negativ companiile românești de logistică și transport

Bonus

În ianuarie nu s-a încasat aproape nimic față de cât dorea Guvernul. În ultima perioadă văd o grămadă de habarniști. Aceștia sunt cel puțin din următoarele categorii:

1 Habarnistii influenceri și ziariști

Pentru câteva sute de lei sponsorizare din banii publici,aceștia ar spune și că afară este soare afară deși este 2 noaptea

2 Habarniștii asistați sociali

Aceștia depind de banii de la stat. Îi doare în fund cum merge economia și ce taxe cresc

3 Habarniștii care nu înțeleg absolut nimic din economie

Sunt cei care se bucură infantil când cineva le crește taxele. Partea bună că acum se vede foarte bine cine este habarnist

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI