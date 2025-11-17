Economistul Radu Georgescu despre riscul de recesiune: „În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al anului 2025”

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra deteriorării accelerate a principalilor indicatori economici ai României, precizând că salariul mediu brut real a înregistrat o scădere de 5% față de anul precedent.

El a precizat că aceasta este prima contracție a salariului real din ultimul deceniu, marcând o schimbare uriașă după ani de creșteri constante, inclusiv avansul de 8% raportat în septembrie 2024.

Georgescu a semnalat și nivelul alarmant al inflației, care în octombrie a ajuns la 9,8%, de cinci ori peste media Uniunii Europene.

Tot el a explicat că economia României intră într-o zonă de risc accentuată, după ce PIB-ul a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea, tendință ce ar putea continua și în ultimele luni ale anului, împingând țara în recesiune tehnică.

În privința PNRR, economistul a declarat că renunțarea la cele 7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi și ritmul foarte lent al absorbției fondurilor nerambursabile reduc semnificativ șansele României de a accesa suma totală rămasă. El a concluzionat, într-o notă critică, că situația economică a țării seamănă tot mai mult cu cea din fotbal: multe așteptări, dar rezultate modeste.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu:

Salariul mediu brut a scăzut cu 5% comparat cu 2024. Salariul mediu brut real din septembrie 2025 (ajustat cu inflația) a scăzut cu 5% comparat cu salariul din septembrie 2024. Este primul trimestru după 10 ani în care salariul real scade în România. De exemplu, în septembrie 2024 salariul real crescuse cu 8%.

Încă o lună cu inflație record: în octombrie, inflația din România a fost de 9,8%, de cinci ori mai mare decât inflația medie din UE. În UE, inflația medie este de 2%.

PIB-ul în trimestrul 3 a scăzut. În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al anului 2025. Este foarte probabil să scadă și în trimestrul 4, iar România să intre în recesiune economică din punct de vedere tehnic.

În ceea ce privește PNRR, UE a aprobat noul plan al României. România a renunțat la 7 miliarde de euro fonduri PNRR, care reprezentau împrumuturi la dobânzi scăzute. Mai are 10 luni (până în august 2026) pentru a primi restul fondurilor nerambursabile, adică 7 miliarde de euro.

În 2025, România a primit până acum fonduri nerambursabile din PNRR în valoare de 622 milioane de euro, sumă cerută inițial în decembrie 2023. Practic, șansele ca România să încaseze 7 miliarde de euro din PNRR în următorul an sunt mai mici decât șansele ca România să câștige Campionatul Mondial de Fotbal de la anul.

Concluzii: Și la economie, și la fotbal, situația din România este cam la fel.

