Economistul Cristian Păun: „Statul suportă o parte din preț prin buget, pe deficit și pe datorie. Este o măsură păguboasă”

Profesorul de economie Cristian Păun a atras atenția că introducerea unui nou mecanism de „preț administrat” la gaze, anunțat de premierul Ilie Bolojan, miercuri, 4 februarie, ar putea menține o schemă împovărătoare pentru bugetul de stat și ar întârzia liberalizarea efectivă a pieței.

Economistul a subliniat că nici în prezent prețul gazului nu este cu adevărat liberalizat, iar menținerea unui control generalizat al tarifelor se traduce, în realitate, prin subvenții finanțate din deficit și datorie, într-o intervenție la Digi24.

„Prețul nu este liber. Avem o autoritate care reglementează multe elemente de cost. Ca piața să fie cu adevărat liberalizată, ar trebui să existe mulți jucători și o concurență reală. În producție, însă, domină companiile de stat, coordonate politic”, a explicat profesorul, avertizând că menținerea unui preț administrat trebuie făcută cu mare atenție, pentru a nu genera pierderi semnificative în sectorul gazelor.

„Dacă vrem liberalizare, trebuie să vorbim de privatizare și de listare. Mai mult listat pe bursă, mai mult către fondurile de pensii Pilon II, inclusiv din Romgaz, de ce nu chiar din Distrigaz și din toate companiile care produc, distribuie și transportă gazul în România”, a declarat economistul pentru sursa citată.

„Avem nevoie de aceste companii să fie solide financiar, mai ales pentru a putea investi în exploatarea gazelor din Marea Neagră. Dacă le împovărăm cu pierderi, riscăm să le tăiem exact capacitatea de investiții”, a mai avertizat acesta.

Întrebat ce ar trebui să înțeleagă consumatorii, în contextul în care în piață apăruseră oferte ce indicau scumpiri de până la 30%, Cristian Păun a explicat că menținerea schemei actuale echivalează cu o subvenționare generalizată a prețului: „Statul suportă o parte din preț prin buget, pe deficit și pe datorie. Este o măsură păguboasă. Ar fi trebuit definit foarte clar consumatorul vulnerabil și ajutat doar acesta”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI