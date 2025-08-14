Economistul Adrian Negrescu: România se află în antecamera recesiunii

Adrian Negrescu: România se află în antecamera recesiunii

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o creștere de numai 0,3% a Produsului Intern Brut (PIB). În acest context economistul Adrian Negrescu avertizează că România a intrat în „antecama recesiunii”, cu semne clare de scădere economică în aproape toate sectoarele, pe fondul creșterii taxelor, inflației ridicate, scăderii vânzărilor și blocajului financiar.

„Mi-e teamă că multe dintre ramurile economiei vor intra în recesiune. Simțim acest val, aceste adieri de recesiune în aproape toate domeniile – de la comerț la producția industrială, agricultură, imobiliare și, în special, în zona construcțiilor. Este un fenomen pe care îl anticipam încă de la începutul anului și care, din păcate, va deveni realitate în lunile care urmează”, a explicat Adrian Negrescu pentru DCBusiness.

„Recesiunea nu este neapărat un fenomen negativ. Ea poate duce la restructurarea economiei, la evidențierea firmelor viabile, cu afaceri predictibile, și la eliminarea firmelor fantomă și a unei părți din evaziunea fiscală”, spune Adrian Negrescu.

În opinia sa, măsurile luate până acum de Guvern au contribuit la accentuarea situației, iar cea mai mare provocare rămâne inflația, cu efecte vizibile în scăderea vânzărilor și în reducerea creditului furnizor.

Adrian Negrescu atrage atenția că inflația afectează încrederea în relațiile comerciale și limitează capacitatea companiilor de a oferi marfă pe credit. „Gândiți-vă ce înseamnă să dai marfă unui client și să îți plătească peste două-trei luni. Inflația îți mănâncă mare parte din câștigul estimat. Vedem o scădere semnificativă a creditului furnizor, care este principalul motor al economiei reale. Asta se va traduce într-o scădere a numărului de companii, mai ales din rândul IMM-urilor, dependente de vânzările zilnice și de dinamica comerțului”, afirmă economistul.

