Echipamente digitale de aproximativ 500.000 de lei pentru școala din Cetatea de Baltă: O nouă procedură de achiziție în derulare
Echipamente digitale de aproximativ 500.000 de lei pentru școala din Cetatea de Baltă
Primăria Cetatea de Baltă a lansat, marți, 13 ianuarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de achiziție prin licitație publică a unor echipamente digitale pentru dotarea Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” din Cetatea de Baltă.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 456.473 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 28 ianuarie 2026.
O astfel de procedură a fost inițiată și în iulie 2025.
Achiziția se detulează în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR.
La finele acestei achiziții se va realiza dotarea cu echipamente TIC a laboratorului de informatică, a 15 săli de clasă, a cabinetului școlar și a laboratorului multidisciplinar.
Se vor achiziționa:
1. Display interactiv+suport – 18 buc.;
2.Laptop – 18 buc.;
3. Sistem ALL-IN-ONE – 15 buc.;
4. Sistem de sunet – 18 buc.;
5. Imprimantă multifuncțională color – 1 buc.;
6. Imprimantă multifuncțională monocrom– 17 buc;
7. Cameră videoconferință – 17 buc.;
8. Scanner portabil documente – 17 buc.;
9.Router wi-fi – 1 buc.;
10. Microscop digital profesor – 1 buc.;
11. Microscop digital binocular şcolar – 2 buc.;
12.Microfon ambiental – 1 buc.;
13.Boxă portabilă – 1 buc.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
16 ianuarie 2026 | Trafic în condiții de ceață ce poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurii pe șoselele din Alba: „Creșteți distanța de siguranță între autovehicule!”
Trafic în condiții de ceață ce poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurii pe șoselele din Alba: „Creșteți distanța de siguranță între autovehicule!” Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis, vineri, 16 ianuarie 2026, la ora 6.50, că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau […]
15-16 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ, burniță și polei în Alba: Vizibilitate sub 200 m
15-16 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ, burniță și polei în Alba: Vizibilitate sub 200 m Meteorologii ANM au emis joi seara o atenționare cod galben de ceață, burniță și polei valabilă în tot județul Alba, în intervalul 15 ianuarie ora 20:10 până la în 16 ianuarie ora 2:00. Citește și: 15 – 20 […]
FOTO | O nouă subunitate de pompieri va fi construită în Alba: Proiect de peste 3,8 milioane lei pentru creșterea capacității de intervenție în județ. Unde va fi construită
O nouă subunitate de pompieri va fi construită în Alba: Proiect de peste 3,8 milioane lei pentru creșterea capacității de intervenție în județ. Unde va fi construită O nouă subunitate de pompieri va fi construită în Alba, printr-un proiect de peste 3,8 milioane lei pentru creșterea capacității de intervenție în județ. Va fi construită la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vechimea în muncă 2026: Cum se calculează și unde se poate verifica vechimea
Vechimea în muncă 2026: Cum se calculează și unde se poate verifica vechimea Vechimea în muncă rămâne și în 2026...
Sănătatea mintală a copiilor, tot mai afectată de timpul petrecut în fața ecranelor. Avertismentul INSP
Sănătatea mintală a copiilor, tot mai afectată de timpul petrecut în fața ecranelor. Avertismentul INSP Institutul Naţional de Sănătate Publică...
Știrea Zilei
ACCIDENT pe autostrada A1, în Alba: Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș – Sibiu
ACCIDENT pe autostrada A1, în Alba: Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș – Sibiu...
VIDEO | Taxe și impozite pe locuințe mult mai mari la Sebeș în 2026. Creșteri de până la 70–80% față de anul trecut: ,,Toate merg din ce în ce mai prost”
Taxe și impozite pe locuințe mult mai mari la Sebeș în 2026. Creșteri de până la 70–80% față de anul...
Curier Județean
Echipamente digitale de aproximativ 500.000 de lei pentru școala din Cetatea de Baltă: O nouă procedură de achiziție în derulare
Echipamente digitale de aproximativ 500.000 de lei pentru școala din Cetatea de Baltă Primăria Cetatea de Baltă a lansat, marți,...
16 ianuarie 2026 | Trafic în condiții de ceață ce poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurii pe șoselele din Alba: „Creșteți distanța de siguranță între autovehicule!”
Trafic în condiții de ceață ce poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurii pe șoselele din Alba: „Creșteți distanța de siguranță...
Politică Administrație
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Proiecte de anvergură în Alba, în 2026: Finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și a mai multor poduri din județ, pe agenda administrației județene
Proiecte de anvergură în Alba, în 2026: Finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și a mai...
Opinii Comentarii
16 ianuarie: Biserica Ortodoxă prăznuiește Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru
16 ianuarie: Biserica Ortodoxă prăznuiește Cinstitul lanţ al Sfântului Apostol Petru Amintirea de Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru este...
16 ianuarie | Ziua statului degeaba, sărbătorită în toată lumea
16 ianuarie | Ziua statului degeaba, sărbătorită în toată lumea În 16 ianuarie, este Ziua Internaţională a Statului Degeaba. Se...