Curier Județean

Echipamente digitale de aproximativ 500.000 de lei pentru școala din Cetatea de Baltă: O nouă procedură de achiziție în derulare

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 9 minute

în

De

Echipamente digitale de aproximativ 500.000 de lei pentru școala din Cetatea de Baltă

Primăria Cetatea de Baltă a lansat, marți, 13 ianuarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de achiziție prin licitație publică a unor echipamente digitale pentru dotarea Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” din Cetatea de Baltă. 

Valoarea totală estimată a achiziției este de 456.473 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 28 ianuarie 2026.

O astfel de procedură a fost inițiată și în iulie 2025.

Achiziția se detulează în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR.

La finele acestei achiziții se va realiza dotarea cu echipamente TIC a laboratorului de informatică, a 15 săli de clasă, a cabinetului școlar și a laboratorului multidisciplinar.

Se vor achiziționa:

1. Display interactiv+suport – 18 buc.;

2.Laptop – 18 buc.;

3. Sistem ALL-IN-ONE – 15 buc.;

4. Sistem de sunet – 18 buc.;

5. Imprimantă multifuncțională color – 1 buc.;

6. Imprimantă multifuncțională monocrom– 17 buc;

7. Cameră videoconferință – 17 buc.;

8. Scanner portabil documente – 17 buc.;

9.Router wi-fi – 1 buc.;

10. Microscop digital profesor – 1 buc.;

11. Microscop digital binocular şcolar – 2 buc.;

12.Microfon ambiental – 1 buc.;

13.Boxă portabilă – 1 buc.

 

