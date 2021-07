După o treime de viață petrecută în Dubai, masorul Vali Ciofu, omul-trofeu din Ocna Mureș, explică “secretele” din EAU!

Într-o localitate Ocna Mureș recunoscută pentru talentele fotbalistice ce au impresionat de-a lungul vremii, nume precum Iosif Lengheriu, Gheorghe Cacovean, Bazil Marian, Alexandru Moldovan, Ovidiu Maier, Mircea Stanciu, Tiberiu Bălan, prezentul fotbalistic înseamnă, la nivel de performanță sportivă masorul Vali Ciofu.

Acesta are vârsta de 61 de ani și muncește de aproape două decenii în fotbalul din Emiratele Arabe Unite (anul viitor, în ianuarie, se vor împlini două decenii). Pentru Ciofu, Dubaiul, cel mai exotic punct de pe mapamond, a devenit a doua sa casă, aici petrecându-și aproape o treime din existență. Sezonul recent încheiat a fost unul incredibil, Shabab Al-Ahli Dubai, echipa la care activează (locul trei în UEA League), cucerind trei din cele patru trofee interne, în ordine, Supercupa Emiratelor Arabe Unite, UAE League Cup și Cupa Președintelui (UAE President’s Cup).

“De câțiva ani mă tot bate gândul să vin acasă, dar mereu am amânat acest pas. Am primit propunerea prelungirii pentru încă un an a contractului, iar în 1 iulie m-am prezentat la reunirea echipei, urmată de un cantonament în Spania. Fiul meu Valerian (n.a. fost jucător al Unirii Alba Iulia) s-a înscris la Licența A pentru antrenori în Emirate, are și grupe de copii, în funcție de cum vor evolua lucrurile vom stabili în 2022 dacă mai rămânem sau nu”, a spus Vali Ciofu, revenit în țară după doi ani.

“Din păcate, de fiecare dată când revin acasă îmi dau seama că lucrurile nu au o evoluție așa cum trebuie. Mi-aș dori mai mult, dar problema e mai delicată. Trebuie să fim mai perseverenți, să punem «osul la bătaie». Eu am o vorbă: «tot ce trebuie făcut e pentru oameni și nu împotriva oamenilor». Mi se pare, când ajung în România, că stagnăm. Lucrurile sunt simple, având la îndemână experiența proprie în Emirate. Nu se compară ce am găsit acum 20 de ani cu ce trăiesc actualmente în EAU. Nu-ți vine să crezi ce s-a realizat acolo în acest timp, Dubaiul a înflorit ca o floare, a depășit cu mult Europa”, a precizat conjudețeanul nostru.

Vali Ciofu a intenționat să se întoarcă definitiv în România, să se implice într-un proiect la Ocna Mureș, pentru revigorarea boxului în localitate. A și discutat pe această temă cu primarul Silviu Vințeler, s-a pus problema unei săli specifice sportului în ring.

“Cu siguranță o să fac box acasă la mine, o să mă ocup atât de pregătirea fizică cât și de educația copiilor”, a explicat Ciofu, ce a ajuns la 25 de trofee cucerite în fotbalul din Emiratele Arabe Unite.

*Muncă recunoscută, a rămas singurul român!

De ceva vreme a rămas singurul român ce activează la Shabab Al-Ahli Dubai, după ce în perioada lui Olăroiu erau șase!!! În prezent, staff-ul pe care-l conduce este unul cosmopolit, cuprinzând un brazilian, un croat, un egiptean și un iranian (ce se ocupă de recuperare). Gustă din luxul prezent cea mai râvnită destinație de pe glob, dar în același timp munca îi este pe deplin recunoscută. A “inventat” și “cocktail”-uri cu care-i ajută pe jucători în refacerea și recuperarea de dinainte (combinații bazate pe electroliți, vitamina C, vitamina D), sau după antrenamente și meciuri (lapte – fără lactoză – , căpșuni, banană, miere de albine).

Trage din greu, circa 7-8 ore pe zi (dacă sunt două antrenamente), dar se bucură de respect și apreciere. “Anul trecut, când pandemia era «în floare», 3 luni de zile nu am ieșit din casă, nu a fost nicio activitate fotbalistică, antrenamente sau meciuri, dar salariile au intrat la zi”, a spus Ciofu. Spre comparație, la noi, în aceeași perioadă, cluburile din Liga 1 se înghesuiau să-și trimită jucătorii la greu în șomaj tehnic, sau să taie drastic din drepturile angajaților, avide fiind să își reducă cheluitelile.

*Copiii aduși la antrenamente cu autobuzul clubului!

Dubai-ul, cel mai exotic loc din lume, unul al contrastelor fascinante, un “colț de rai”, o combinație între deșert și modern, între vechi și nou, este locul unde Vali Ciofu și-a făcut un nume grație palmelor, trăind pe viu un progres senzațional al unei țări ce abia are o jumătate de veac. Dar în același timp în Emiratele Arabe Unite luxul îndeamnă spre o normalitate incredibilă pentru noi, cei din spațiul carpato-danubiano-pontic.

Citiți în cele ce urmează un exemplu povestit de interlocutorul nostru, care vorbește de la sine despre ce reprezintă preocuparea să asiguri condiții decente, să investești în viitor, să gândești în perspectivă.

“La noi la club sunt peste 500 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, împărțiți în trei grupe valorice. La fiecare grupă există antrenor cu portarii, în plus, în zilele cu antrenament clubul pune la dispoziție mijloace de transport care îi preia pe fiecare de la domicilul și îi duce acasă după ședința de pregătire. Fiecare dintre cele 14 cluburi din Liga 1 are Academie de fotbal, finanțată integral de guvern!”. Clubul la care activează Ciofu aparține șeicului Mohammed bin Rashid Al Maktoum (în vârstă de 71 de ani), un personaj extrem de influent, desemnat în 2013 personalitatea lumii islamice, monarhul constituțional al emiratului Dubai, vice-președinte și primul ministru al Emiratelor Arabe Unite.