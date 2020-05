După decizia FRF de a înjumătăți punctele “Bătrânei Doamne”, albaiulianul Florin Ilie (UTA Arad): “Nu mi se pare normală această decizie, trebuia să se joace toate etapele!”

UTA Arad, liderul eșalonului secund, este cea mai nedreptățită formație după recenta decizie a FRF, prin care sezonul se va încheia printr-un play-off, cu participarea primelor șase formații și înjumătățirea punctelor, fundașul albaiulian Florin Ilie având un discurs ferm pe această temă.

Astfel, “Bătrâna Doamnă”, ce a condus autoritar stagiunea, a rămas cu un avans de numai 5 puncte, deși în momentul înretruperuu campionatului, din pricina pandemiei de coronavirus, se afla la 11 puncte distanță. “Nu mi se pare normală aceasta decizie, din punctul meu de vedere cred că cel mai corect era să se joace pâna la capăt, adică toate cele 14 etape rămase. Nu era o diferența foarte mare de puncte între locul 2 și locul 10, era normal ca toate echipele să aibă o șansă și cred că era destul timp pentru a se disputa toate rundele. Zic asta pentru că am mai trăit, în toamnă, o astfel de experiență cu meciuri din 3 în 3 zile. Trebuie sa respectam decizia luată chiar dacă s-au injumătățit punctele și am iesit cel mai nedreptățiti. Vrem să ne ridicăm din nou nivelul și să demonstrăm pe teren, cum am făcut-o până acum și, bineînțeles, să ne atingem obiectivul impus – promovarea. Am foarte mare incredere în tot colectivul și sunt sigur că ne vom bucura la final alături de suporteri pe noul stadion”, a comentat fundașul albaiulian Florin Ilie, unul dintre jucătorii de bază ai grupării arădene în acest sezon.

Fotbalistul ce a deslușit tainele “sportului rege” la Unirea Alba Iulia, echipa din orașul natal, abia așteaptă să reușească pasul spre eșalonul fruntaș. “Ar conta enorm aceasta promovare și cred că merit lucrul asta deoarece în ultimii ani am jucat la echipe care au fost mereu în fruntea clasamentului, dar nu am reușit să ne impunem. Am mare încredere în mine, cred că tărie că începe să se vadă rodul muncii anterioare și sper ca de data aceasta să mă mențin pe prima scenă”, a mai spus jucătorul care a mai izbutit o promovare în Liga 1, în 2012, cu FC Timișoara.

Fostul unirist Florin Ilie, jucător în vârstă de 27 de ani, este legitimat din vară la UTA Arad, liderul eșalonului secund în momentul întreruperii campionatului, Jucătorul albaiulian a dovedit constanță, devenind cel mai utilizat fotbalist al „Bătrânei Doamne” în acest sezon. Cu excepția primelor 36 de minute ale deplasării din Trivale, fundașul central a fost mereu pe teren pentru „roș-albi”, adunând 22 de partide și un gol. “Pe plan familial mi-a prins foarte bine această perioadă pentru ca am fost foarte aproape de familie ceea ce nu s-a mai întâmplat de la 16 ani de cand am plecat de acasă. Am descoperit și alte lucruri noi împreuna cu logodnica mea, mental sunt foarte bine pentru că nimic nu e mai frumos decât să fii alături de familie. Pe plan sportiv am reușit să îmi mențin cât de cât tonusul având antrenamente de luni până sâmbătă, împreună cu echipa, atat online cat și individual, fiind monitorizați. Aștept cu nerăbdare să începem antrenamentele cu echipa și meciurile cu spectatori pentru că fotbalul fără fani nu are niciun farmec”, a conchis apărătorul central.

Internațional Under 19 și Under 21 al României, acesta a mai evoluat la Poli Timișoara, Concordia Chiajna, Corona Brașov, Gaz Metan Mediaș, Minaur Baia Mare, Luceafărul Oradea, Pandurii Tg. Jiu (cu care a retrogradat de pe prima scenă în 2017), CS Mioveni și Sportul Snagov, aflându-se la câteva jocuri de a reuși promovarea în Liga 1 cu gruparea arădeană.

Sursa foto: uta-arad.ro și sportarad.ro