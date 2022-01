După accidentarea lui Rahovean, Industria Galda de Jos, în căutări pentru un fundaș central

După 7 ani petrecuți pe a treia scenă, Industria Galda de Jos a revenit în al 4-lea eșalon competițional, anul trecut fiind unul al marilor încercări pentru echipa din comună.

La finele anului 2020 consilierii locali nu au mai aprobat fonduri pentru fotbal, Industria a fost la un pasa să abandoneze, fiind salvată in extremis de intervenția familiei Hulea. “Galben-albaștrii” s-au mutat în primăvară la Galtiu, însă nu a putut fi evitată retrogradarea, produsă în urma barajului de supraviețuire cu Pobeda Bisnov (Timiș). În cele din urmă, echipa a revenit la Galda de Jos, bucurându-se iarăși de susținerea autorităților locale, iar noul antrenor principal, Doru Oancea, a început de la “zero”, lotul unul valoros pentru acest eșalon, bazându-se pe o numeroasă campanie de achiziții. Industria a terminat prima parte a campionatului pe locul secund la 7 puncte în spatele liderului imbatabil CS Universitatea Alba Iulia, pe care o va întâlni într-un meci de foc, pe “Cetate”, în a doua rundă a returului.

„Noi nu avem nicio presiune, nu ne-am propus un obiectiv de promovare în acest campionat. Toate partidele le abordăm cu intenția de a câștiga, iar scopul nostru este ca în retur să ne consolidăm lotul. Am adus peste 20 de jucători, am suferit la omogenizare, au fost și probleme de efectiv și abia după etapa a 10-a pot spune că am arătat așa cum ne-am fi dorit”, a punctat antrenorul Doru Oancea. Industria a încheiat prima parte a campionatului cu 6 victorii la rând, asta după ce în precedentele 8 runde a dat rateuri, egal acasă cu CS Zlatna, remiză la Săsciori și mai ales surprinzătorul eșec la Șugag (4-5 în 17 octombrie).

*Miza și pe elementele locale

Satisfacția vine și dispre echipa de juniori Under 19, ce a terminat pe prima poziție în campionatul Elite, o parte dintre jucătorii lui Cristian Mărginean fiind cooptați în efectivul primei echipe (R. Giorgiu, Jurcă, Munteanu și vor urma și alții în această iarnă).

Marea problemă rămâne acoperirea unui post de fundaș central, în condițiile în accidentarea lui Rahovean (în etapa a doua, 1-1 acasă cu CSU Alba Iulia), mai gravă decât se anticipa inițial, perioada de absență prelungindu-se cu câteva luni, apărătorul fiind substituit în defensivă de improvizații precum Javla, P. Medrea sau chiar atacantul S. Szekely! Antrenamentele sunt prevăzute a începe în cursul săptămânii viitoare, după ce se va afla data exactă a reluării sezonului, jocuri de verificare sunt prevăzute cu Metalurgistul Cugir (29 ianuarie) și Spicul Daia Română (19 februarie), mai căutându-se oponenți în acest sens.