DSVSA Alba: Recomandări privind sacrificarea mieilor și achiziția de produse alimentare în perioada premergătoare Paștelui 2026

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a intensificat acțiunile de control în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, în scopul prevenirii toxiinfecțiilor alimentare și al asigurării comercializării unor produse alimentare sigure pentru consum.

Acțiunile de control, precum și recomandările DSVSA Alba, se adresează în mod special următoarelor categorii:

Animalele destinate sacrificării

• Animalele destinate tăierii trebuie să provină numai din exploatații care respectă cerințele sanitare veterinare în vigoare, iar operatorii implicați în procesare, depozitare, transport, distribuție și comercializare trebuie să dețină autorizație sau înregistrare sanitară veterinară valabilă.

• Pentru consumul public pot fi admise numai animale identificate conform legislației, cu stare de sănătate corespunzătoare, provenite din exploatații și zone fără restricții sanitare veterinare generate de boli transmisibile.

• Transportul animalelor trebuie efectuat cu mijloace auto autorizate sanitar – veterinar, în condiții care să respecte normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor. În situația în care distanța este de până în 65 de km, mijloacele de transport pot fi înregistrate sanitar-veterinar.

• Documentele care însoțesc animalele trebuie să fie complete și conforme, inclusiv certificatele sanitare veterinare și documentele privind informațiile lanțului alimentar.

• Sacrificarea mieilor trebuie realizată în abatoare autorizate sanitar veterinar pentru această activitate, cu respectarea tuturor normelor de igienă, bunăstare, trasabilitate și control oficial.

• În situații excepționale, sacrificarea poate fi permisă și în spații amenajate temporar, numai dacă acestea funcționează legal, sunt supravegheate sanitar veterinar și îndeplinesc toate condițiile privind igiena, bunăstarea animalelor, eliminarea deșeurilor și gestionarea subproduselor de origine animală.

• Spațiile amenajate temporar trebuie să fie situate exclusiv în zone în care nu au fost impuse restricții din motive de sănătate a animalelor.

• Funcționarea unor astfel de spații sunt permise numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale și dacă există un număr suficient de medici veterinari oficiali care să efectueze examenul ante-mortem și post-mortem.

• Consumatorii trebuie să evite achiziția de carne provenită din sacrificări clandestine sau din surse în care nu poate fi demonstrată supravegherea sanitar-veterinară.

Carnea de miel

• Carnea de miel trebuie cumpărată numai din locuri autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar precum, centre comerciale (ex. supermarket-uri măcelării, carmangerii etc.), abatoare, centre de sacrificare sau spații temporare legal amenajate și supravegheate de un medic veterinar oficial.

• Loturile de carne de miel recepționate în unități de comercializare trebuie să fie însoțite de certificat sanitar veterinar, astfel încât proveniența produsului să poată fi verificată în orice moment.

• Carnea de miel obținută în centre de sacrificare amenajate temporar poate proveni numai din sacrificări efectuate la cererea directă a consumatorilor și numai după efectuarea examenului ante-mortem și post-mortem. Această carne nu

poate fi livrată către alte unități din domeniul alimentar, ci doar către consumatorul final, în condițiile prevăzute de lege.

• Carcasele de miel trebuie să fie marcate conform prevederilor legale privind certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete.

• În cazul mieilor sacrificați în centre temporare, marcarea trebuie să se facă cu marca de sănătate specifică, ovală, aplicată potrivit cerințelor legale.

• Consumatorii trebuie să verifice existența marcajului sanitar-veterinar și să evite orice produs fără elemente clare de identificare.

• Depozitarea și comercializarea cărnii trebuie să se facă în spații adecvate, la temperaturi corespunzătoare și în condiții stricte de igienă.

• Transportul cărnii de miel refrigerate sau congelate trebuie realizat cu respectarea temperaturilor legale, pentru a preveni alterarea și riscurile pentru sănătate.

• Este recomandat ca produsul cumpărat să fie păstrat la rece imediat după achiziție și să nu fie expus timp îndelungat la temperaturi necorespunzătoare.

Ouăle

• Ouăle pentru consum uman trebuie achiziționate numai de la producători, comercianți, ferme și centre de ambalare, autorizate sau înregistrate sanitar veterinar.

• Ouăle trebuie să respecte standardele de comercializare și să fie marcate cu codul producătorului.

• Transportul ouălor trebuie efectuat numai cu mijloace autorizate sanitar veterinar, în condiții care să asigure o temperatură constantă și igienă corespunzătoare.

• Pe toată perioada depozitării și comercializării, ouăle trebuie păstrate în condiții care să prevină contaminarea și deprecierea calității.

• Ouăle cu coaja crăpată, lovită sau deteriorată nu trebuie puse în vânzare pentru consumul direct și trebuie retrase de la comercializare.

• Consumatorii sunt sfătuiți să evite cumpărarea de ouă fără marcaj, fără informații de proveniență sau expuse în condiții improprii.

• După cumpărare, ouăle trebuie manipulate cu grijă, păstrate în condiții corespunzătoare și utilizate cu respectarea regulilor de igienă alimentară.

Lapte și produsele lactate

• Laptele și brânzeturile comercializate în piețele agroalimentare și târguri trebuie să provină de la producători autorizați sau înregistrați sanitar veterinar.

• Laptele destinat vânzării directe sau procesării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, crescute în exploatații autorizate ori înregistrate sanitar veterinar.

• Brânzeturile trebuie expuse la vânzare numai în spații special amenajate, în vitrine sau recipiente adecvate, confecționate din materiale ușor de curățat și igienizat.

• Produsele trebuie protejate permanent împotriva contaminării în timpul transportului, depozitării și expunerii la vânzare.

• Dacă sunt folosite recipiente tradiționale din lemn, acestea trebuie să fie curate, întreținute corespunzător și identificate astfel încât să fie asigurată trasabilitatea produselor.

• Comercializarea către consumatorul final trebuie făcută numai în ambalaje de desfacere adecvate, de unică folosință, ori în recipiente curate și igienizate corespunzător.

• Trasabilitatea produselor lactate trebuie să fie clară și verificabilă, prin etichetare sau alte mijloace de identificare care să conțină cel puțin:

– denumirea produsului;

– numele producătorului;

– locul producerii;

– data obținerii.

• Aceste informații pot fi prezentate prin etichete adezive, pungi imprimate sau panouri și tăblițe amplasate vizibil la locul de vânzare.

• Consumatorii trebuie să evite cumpărarea laptelui și brânzeturilor vândute fără identificare clară, fără protecție împotriva contaminării sau în condiții necorespunzătoare de temperatură și igienă.

Alte produse alimentare tradiționale

• Alte produse specifice perioadei, precum cozonaci, prăjituri, produse de panificație, legume de sezon și alte alimente tradiționale, trebuie comercializate numai în spații amenajate și înregistrate sau autorizate sanitar veterinar.

• Produsele trebuie să fie protejate de contaminare, etichetate corespunzător și expuse în condiții care să respecte normele de igienă și siguranță alimentară.

• Consumatorii trebuie să verifice integritatea ambalajului, aspectul produselor, condițiile de păstrare și informațiile de identificare înainte de cumpărare.

• Evitați achiziția alimentelor de pe platformele de social media (ex. Facebook, Tik-Tok, Instagram etc.) de către persoane fizice neautorizate. Produsele realizate în spații necontrolate și în condiții precare de igienă, pot fi contaminate cu

bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecții alimentare grave.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI