DSVSA Alba: Recomandări pentru consumul şi păstrarea alimentelor în perioada caniculară
DSVSA Alba: Recomandări pentru consumul şi păstrarea alimentelor în perioada caniculară
În sezonul cald creşte riscul alterării alimentelor şi, implicit, al apariției toxiinfecțiilor alimentare. De aceea, este importantă respectarea unor măsuri simple, dar foarte eficiente pentru protejarea sănătăţii publice.
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba recomandă populaţiei ca, în perioadele cu temperaturi ridicate, să acorde o atenţie deosebită modului de păstrare şi preparare a alimentelor, precum şi sursei din care acestea sunt achiziţionate.
Astfel, consumatorilor li se recomandă:
• să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spaţii înregistrate ori autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care oferă garanţia comercializării unor produse sigure, depozitate şi manipulate în condiţii corespunzătoare de temperatură şi igienă;
• să introducă în frigider, cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală;
• să păstreze carnea refrigerată, laptele, produsele lactate şi ouăle la temperaturi de refrigerare, de preferinţă între 0°C şi +4°C, separat, în funcţie de categoria de produs;
• să păstreze carnea congelată la temperaturi cât mai scăzute, respectiv sub -12°C;
• să ambaleze separat alimentele depozitate în frigider şi să respecte temperaturile de păstrare indicate pe ambalaj;
• să păstreze alimentele gătite în recipiente curate, acoperite;
• să evite întreruperea lanţului frigorific în timpul transportului alimentelor de la magazin la domiciliu;
• să nu recongeleze produsele care au fost decongelate;
• să îndepărteze alimentele alterate, care pot constitui o sursă de contaminare pentru celelalte produse;
• să verifice integritatea ambalajelor şi termenul de valabilitate al produselor alimentare înainte de cumpărare şi consum;
• să spele bine fructele şi legumele înainte de depozitare şi consum;
• să se spele pe mâini înainte de manipularea alimentelor şi după contactul cu produse crude;
• să păstreze separat alimentele crude de cele gata pentru consum, pentru a preveni contaminarea încrucişată.
De asemenea, DSVSA Alba va intensifica activităţile de control şi se va asigura că operatorii economici respectă următoarele cerinţe:
• evitarea expunerii spre vânzare a produselor de origine animală în locuri sau spaţii care nu asigură temperaturi adecvate şi condiţii corespunzătoare de igienă;
• verificarea condiţiilor de manipulare, depozitare şi transport ale produselor de origine animală în toate unităţile autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar şi, în mod special, ale produselor perisabile (carne preparată şi carne tocată, peşte, ouă, lapte şi produse lactate);
• confiscarea, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării ori comercializării;
• interzicerea transportului produselor alimentare în cazul neasigurării temperaturilor necesare menţinerii lanţului frigorific;
• interzicerea comercializării şi punerii în consum a cărnurilor care nu au fost inspectate, marcate şi certificate sanitar-veterinar, conform legislaţiei în vigoare.
Consumatorii pot transmite sesizări din domeniul siguranței alimentelor la numărul de telefon 0258 835 915 sau la adresa de e-mail [email protected].
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