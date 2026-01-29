Peste 16.000 de tone de produse din carne, lapte și miere, exportate în 2025 din județ către UE, SUA și alte țări. Datele DSVSA Alba
Peste 16.000 de tone de produse din carne, lapte și miere, exportate în 2025 din județ către UE, SUA și alte țări. Datele DSVSA Alba
În anul 2025, unitățile din industria alimentară din județul Alba au exportat peste 16.000 de tone de produse de origine animală, respectiv produse din carne, lapte și produse lactate, precum și miere, atât în state membre ale Uniunii Europene, cât și în țări terțe, precum Republica Moldova, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii, Israel, Japonia sau Australia.
Situația produselor de origine animală comercializate din unitățile de industrie alimentară din județul Alba pe piața UE și în țări terțe este următoarea:
- Produse din carne – 15.693 tone, exportate în Polonia, Spania, Austria, Belgia, Germania, Italia, Regatul Unit, Norvegia, Lituania, Danemarca, Olanda și Cipru;
- Lapte și produse lactate – 432 tone, având ca țări de destinație Cipru, Germania, Spania, Ungaria, Belgia, Republica Moldova, Irlanda, Franța și Statele Unite ale Americii;
- Miere – 921 tone, exportate în SUA, Israel, Japonia, Australia, Canada, Germania, Olanda, Italia și Belgia.
Totodată, în unitățile de industrie alimentară din județul Alba au intrat, prin schimburi intracomunitare și din țări terțe, următoarele cantități de produse de origine animală:
- Produse din carne – 2.759 tone, importate din Bulgaria, Polonia și Spania;
- Lapte și produse lactate – 16.009 tone, provenite din Franța, Ungaria, Olanda, Slovenia, Croația, Germania, Cehia, Italia, Republica Moldova, Polonia, Spania, Irlanda, Lituania, Ucraina și China;
- Miere – 788 tone, aduse din Ucraina și China.
Tot anul trecut, din județul Alba au fost exportate:
- 9.884 de bovine către Israel;
- 82.287 de păsări către Ungaria și Polonia.
- De asemenea, au fost importate:
- 1.438.619 de păsări din Ungaria, Cehia, Bulgaria și Italia;
- 1.328 de porci din Ungaria.
În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate neconformități.
Inspectorii sanitar-veterinari din cadrul DSVSA Alba asigură, în continuare, sprijinul necesar operatorilor economici pentru desfășurarea comerțului intracomunitar și internațional cu alimente și animale, în condiții de siguranță alimentară, cu respectarea normelor de bunăstare animală și a legislației sanitar-veterinare în vigoare, se arată într-un comunicat de presă DSVSA Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Un camion uriaș de 102 tone va tranzita județul Alba. Traseul complet al transportului agabaritic
Un camion uriaș de 102 tone va tranzita județul Alba. Traseul complet al transportului agabaritic DRDP Cluj a anunțat că, în perioada 29 ianuarie – 7 februarie 2026, pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi, inclusiv în județul Alba, va avea loc un transport cu depășiri de gabarit. Este vorba despre un vehicul care transportă […]
VIDEO | 400 de elevi din Blaj și Petrești implicați în activități de prevenire a violenței și consumului de substanțe interzise în mediul școlar: Li s-a subliniat și importanța respectării regulilor de circulație
400 de elevi din Blaj și Petrești implicați în activități de prevenire a violenței și adicțiilor în mediul școlar: Li s-a subliniat și importanța respectării regulilor de circulație În contextul Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școli, în perioada 26-30 ianuarie 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba, prin Biroul Siguranță Școlară și Compartimentul de Analiză […]
„Ziua Verde” a devenit o tradiție într-un oraș din Alba: Când va avea loc și în ce va consta următoarea ediție
„Ziua Verde”, o tradiție într-un oraș din Alba: Când va avea loc și în ce va consta următoarea ediție Evenimentul „Ziua Verde” își va consuma a zecea ediție, vineri, 30 ianuarie 2026, în orașul Cugir. Cu această ocazie, pe parcursul zilei amintite, se vor pune în aplicare mai multe facilități în urbea de la poalele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Femeie REȚINUTĂ după un furt din biserică: Ce justificări halucinante le-a oferit oamenilor legii
VIDEO | Femeie REȚINUTĂ după un furt din biserică: Ce justificări halucinante le-a oferit oamenilor legii O femeie a fost...
Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere: „Rămân repere simbolice de stabilitate şi identitate”
Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere Biserica şi Armata rămân instituţiile în...
Știrea Zilei
FOTO | Arest preventiv prelungit pentru femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia
Arest preventiv prelungit pentru femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia...
FOTO | INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba
INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba La o vulcanizare din municipiul Sebeș roboții fac…...
Curier Județean
Un camion uriaș de 102 tone va tranzita județul Alba. Traseul complet al transportului agabaritic
Un camion uriaș de 102 tone va tranzita județul Alba. Traseul complet al transportului agabaritic DRDP Cluj a anunțat că,...
VIDEO | 400 de elevi din Blaj și Petrești implicați în activități de prevenire a violenței și consumului de substanțe interzise în mediul școlar: Li s-a subliniat și importanța respectării regulilor de circulație
400 de elevi din Blaj și Petrești implicați în activități de prevenire a violenței și adicțiilor în mediul școlar: Li...
Politică Administrație
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă Circulația rutieră...
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Opinii Comentarii
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer Istoria automobilului începe în 29...
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...