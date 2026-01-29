Curier Județean

Peste 16.000 de tone de produse din carne, lapte și miere, exportate în 2025 din județ către UE, SUA și alte țări. Datele DSVSA Alba

În anul 2025, unitățile din industria alimentară din județul Alba au exportat peste 16.000 de tone de produse de origine animală, respectiv produse din carne, lapte și produse lactate, precum și miere, atât în state membre ale Uniunii Europene, cât și în țări terțe, precum Republica Moldova, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii, Israel, Japonia sau Australia.

Situația produselor de origine animală comercializate din unitățile de industrie alimentară din județul Alba pe piața UE și în țări terțe este următoarea:

  • Produse din carne – 15.693 tone, exportate în Polonia, Spania, Austria, Belgia, Germania, Italia, Regatul Unit, Norvegia, Lituania, Danemarca, Olanda și Cipru;
  • Lapte și produse lactate – 432 tone, având ca țări de destinație Cipru, Germania, Spania, Ungaria, Belgia, Republica Moldova, Irlanda, Franța și Statele Unite ale Americii;
  • Miere – 921 tone, exportate în SUA, Israel, Japonia, Australia, Canada, Germania, Olanda, Italia și Belgia.

Totodată, în unitățile de industrie alimentară din județul Alba au intrat, prin schimburi intracomunitare și din țări terțe, următoarele cantități de produse de origine animală:

  • Produse din carne – 2.759 tone, importate din Bulgaria, Polonia și Spania;
  • Lapte și produse lactate – 16.009 tone, provenite din Franța, Ungaria, Olanda, Slovenia, Croația, Germania, Cehia, Italia, Republica Moldova, Polonia, Spania, Irlanda, Lituania, Ucraina și China;
  • Miere – 788 tone, aduse din Ucraina și China.

Tot anul trecut, din județul Alba au fost exportate:

  • 9.884 de bovine către Israel;
  • 82.287 de păsări către Ungaria și Polonia.
  • De asemenea, au fost importate:
  • 1.438.619 de păsări din Ungaria, Cehia, Bulgaria și Italia;
  • 1.328 de porci din Ungaria.

În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate neconformități.

Inspectorii sanitar-veterinari din cadrul DSVSA Alba asigură, în continuare, sprijinul necesar operatorilor economici pentru desfășurarea comerțului intracomunitar și internațional cu alimente și animale, în condiții de siguranță alimentară, cu respectarea normelor de bunăstare animală și a legislației sanitar-veterinare în vigoare, se arată într-un comunicat de presă DSVSA Alba.

