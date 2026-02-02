Curier Județean

DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 minute

în

De

DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a lansat procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru serviciile medicale veterinare publice, de interes național, aferente unui număr de 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante.

La procedură pot participa medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, care doresc să concesioneze activități sanitare-veterinare publice, inclusiv activități de identificare și înregistrare a animalelor.

Pe site-ul DSVSA Alba, la secțiunea Comunicare – Anunțuri, sunt publicate toate informațiile referitoare la procedura de atribuire, respectiv documentația necesară depunerii ofertelor: instrucțiuni privind modul de prezentare a ofertei (anexă la documentația de atribuire), instrucțiuni către ofertanți, anunțul de concesionare, contractul de concesiune, formulare și caietele de sarcini.
Documentația poate fi consultată la adresa: https://alba.dsvsa.ro/procedura-de-atribuire-a-contractelor-de-concesiune-a-serviciilor-medicale-veterinare-publice-vacante-30-01-2026/

Procedura vizează următoarele circumscripții sanitare veterinare vacante:

  • CSV Abrud
  • CSV Albac
  • CSV Arieșeni
  • CSV Berghin
  • CSV Bucium
  • CSV Cergău Mare
  • CSV Cetatea de Balta
  • CSV Crăciunelu de Jos
  • CSV Cricău
  • CSV Daia Romana
  • CSV Doștat
  • CSV Fărău
  • CSV Horea
  • CSV Ighiu
  • CSV Livezile
  • CSV Lunca Mureș
  • CSV Mirăslău
  • CSV Mogoș
  • CSV Noșlac
  • CSV Ocoliș
  • CSV Poșaga
  • CSV Rădești
  • CSV Sălciua
  • CSV Săliștea
  • CSV Sâncel
  • CSV Sebeș + Petrești
  • CSV Șona
  • CSV Șpring
  • CSV Teiuș
  • CSV Vadu Moților
  • CSV Valea Lungă

Anunțul privind procedura de atribuire a fost publicat și în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), la secțiunea „Publicitate anunțuri”.

Reamintim că județul Alba este împărțit în 68 de circumscripții sanitare veterinare, care acoperă toate cele 78 de unități administrativ-teritoriale. Pentru circumscripțiile menționate mai sus, contractul-cadru a expirat.

Ofertele medicilor veterinari pot fi depuse până la data de 10 martie 2026, ora 12:00, la registratura DSVSA Alba, din municipiul Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7A.

Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți desemnați câștigători vor încheia cu DSVSA Alba contracte de concesiune pe o perioadă de 48 de luni. Aceștia vor desfășura acțiuni sanitare-veterinare publice de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, inclusiv a celor transmisibile de la animale la om, precum și activități de protecție a animalelor, protecția mediului și identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, se arată într-un comunicat DSVSA Alba.

