DSP Alba: Infecțiile respiratorii și pneumoniile, în creștere în județ în săptămâna 5 – 11 ianuarie 2026. Numărul de bolnavi cu GRIPĂ, în scădere. Câte persoane au fost internate
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis marți, 13 ianuarie 2026, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.
Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru săptămâna 5 – 11 ianuarie 2026, în județ, este următoarea:
În intervalul menționat, la nivelul județului Alba au fost raportate 163 cazuri de gripă, cu 51,49% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, dintre care 28 cazuri internate
În ceea ce privește infecțiile acute căi respiratorii superioare, în săptămâna 5 – 11 ianuarie 2026, au fost raportate 1908 cazuri, cu 10,99% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, dintre care 21 internate.
În cazul pneumoniilor, îmbolnăvirile sunt în creștere cu 13,87% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, mai exact 312, de pacienți dintre care 67 internate.
