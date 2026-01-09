DSP Alba: Cazurile de GRIPĂ și infecții respiratorii, în scădere în județ. A crescut numărul de bolnavi cu PNEUMONII. Câte persoane au fost internate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis vineri, 9 ianuarie 2026, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.

Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, în județ, este următoarea:

În intervalul menționat, la nivelul județului Alba au fost raportate 336 cazuri de gripă, cu 32,93% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară când s-au înregistrat 501 cazuri, dintre care 26 cazuri internate.

În ceea ce privește infecții acute căi respiratorii superioare, în săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, au fost raportate 1719 cazuri, cu 17,12% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, dintre care 12 internate.

În cazul pneumoniilor, îmbolnăvirile sunt în creștere cu 15,13% față de săptămâna anterioară, mai exact 274 de pacienți, din care 47 internați.

