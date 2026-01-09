DSP Alba: Cazurile de GRIPĂ și infecții respiratorii, în scădere în județ. A crescut numărul de bolnavi cu PNEUMONII. Câte persoane au fost internate
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis vineri, 9 ianuarie 2026, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.
Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, în județ, este următoarea:
În intervalul menționat, la nivelul județului Alba au fost raportate 336 cazuri de gripă, cu 32,93% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară când s-au înregistrat 501 cazuri, dintre care 26 cazuri internate.
În ceea ce privește infecții acute căi respiratorii superioare, în săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, au fost raportate 1719 cazuri, cu 17,12% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, dintre care 12 internate.
În cazul pneumoniilor, îmbolnăvirile sunt în creștere cu 15,13% față de săptămâna anterioară, mai exact 274 de pacienți, din care 47 internați.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Daniel Ancuța, fost preot al parohiei ortodoxe Bălcaciu, a trecut la cele veșnice: A slujit în condiții vitrege în primii ani
Daniel Ancuța, fost preot al parohiei ortodoxe Bălcaciu, a trecut la cele veșnice: A slujit în condiții vitrege în primii ani Părintele Daniel Ancuța, preot al parohiei Bălcaciu, protopopiatul Blaj, în perioada 1975-2016, a trecut la cele veșnice în seara zilei de joi, 8 ianuarie 2026. Slujba de înmormântare a părintelui Daniel va fi oficiată […]
FOTO | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, din nou pe teren. Au deszăpezit trotuarele din zona Stadionului
Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, din nou pe teren. Au deszăpezit trotuarele din zona Stadionului Beneficiarii de ajutor social au continuat și astăzi acțiunile de deszăpezire. Aceștia au acționat pe teren timp de mai multe zile la rând, după ce zăpada abundentă a acoperit mai multe zone din oraș. Astăzi, 9 ianuarie 2026, […]
Bărbat din Zlatna, cercetat de polițiștii din Vințu de Jos: A luat legătura cu fosta sa parteneră și a încălcat ordinul de protecție
Bărbat din Zlatna, REȚINUT: A luat legătura cu fosta sa parteneră și a încălcat ordinul de protecție. Este cercetat de oamenii legii Un bărbat, de 37 de ani, din Zlatna este cercetat de polițiștii din Vințu de Jos după ce a încălcat ordinul de protecție și a luat legătura cu fosta sa parteneră. Citește și: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până la minus 18 grade
9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până...
WhatsApp NU mai funcționează pe aceste telefoane în 2026. Lista modelelor de iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC și HUAWEI care rămân fără aplicația populară de chat
WhatsApp NU mai funcționează pe aceste telefoane în 2026. Lista modelelor de iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC și HUAWEI care...
Știrea Zilei
9 ianuarie 2026 | Cursuri școlare suspendate în Baia de Arieș: Varianta online, „de avarie”, a funcționat doar o zi. Care este motivul
Cursuri școlare suspendate în Baia de Arieș: Varianta online, „de avarie”, a funcționat doar o zi. Care este motivul Cursurile...
Toți utilizatorii din Alba, alimentați cu energie electrică și apă potabilă. Echipele DEER, retrase din teren. 7 generatoare rămân dislocate în județ pentru a alimenta consumatorii la nevoie
Toți utilizatorii din Alba, alimentați cu energie electrică și apă potabilă. Echipele DEER, retrase din teren. 7 generatoare rămân dislocate...
Curier Județean
Daniel Ancuța, fost preot al parohiei ortodoxe Bălcaciu, a trecut la cele veșnice: A slujit în condiții vitrege în primii ani
Daniel Ancuța, fost preot al parohiei ortodoxe Bălcaciu, a trecut la cele veșnice: A slujit în condiții vitrege în primii...
FOTO | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, din nou pe teren. Au deszăpezit trotuarele din zona Stadionului
Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, din nou pe teren. Au deszăpezit trotuarele din zona Stadionului Beneficiarii de ajutor...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...