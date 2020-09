Drept la replică: Supărare mare pentru PNL. PSD i-a încurcat planurile, la Cugir!

Problemele Cugirului sunt o prioritate nu pentru actuala conducere a orașului, ci pentru noi, cetățenii care trăim aici și suntem obligați să suportăm rezultatele proastei administrări a orașului și deopotrivă a celor două fabrici. Asta trebuie să știți, domnule Florin Roman! Nu pot să uit zilele în care m-am aflat la conducerea fabricii de arme.

Domnule Roman, când am preluat conducerea fabricii, în 2013, cifra de afaceri a societății era de 40.412 mii de lei, iar pierderea de 7.830 mii de lei, unitatea având 676 de salariați cu un salariu mediu brut de 1.586 de lei. Societatea era sufocată de greutăți, din cauza datoriilor către furnizori și la bugetul de stat.

Am preluat o unitate economică în care timp de 10 ani de la desprinderea de S.C. Uzina Mecanică Cugir nu s-a făcut nici o investiție, unitatea având utilaje învechite, puse în funcțiune în urmă cu zeci de ani. Ar mai trebui adăugat faptul că, încă de la intrarea în societate, te izbea imaginea dezolantă – o incintă plină de gropi, de noroi când ploua, și un pavilion administrativ care era inundat la fiecare ploaie.

Management profesionist la Fabrica de Arme

După 3 ani, societatea a realizat o cifră de afaceri de 67.924 mii de lei, în creștere cu 68%, un profit brut de 2.031 mii de lei, și am reușit să avem plata furnizorilor la zi. Dacă în 2012, când la conducere erau colegii dumneavoastră, existau 676 de salariați, prin măsurile luate am reușit ca, în 2016, numărul salariaților să ajungă la peste 900 de persoane, ceea ce înseamnă o creștere de 33%, iar veniturile salariale au crescut și ele cu 19%.

Trebuie să știți, domnule Roman, că în 3 ani am promovat un program de investiții de peste 5 ori mai mare decât al celorlalte conduceri ale unității, de la înființarea Fabricii de Arme. Spre exemplu, au fost achiziționate mașini cu comandă numerică de ultimă generație, care au sporit calitatea produselor și au mărit productivitatea muncii pe fluxurile de producție unde au avut loc blocaje. Dacă unii au trecut cu vederea modul în care arăta zona de acces în unitate, pe noi ne-a interesat acest aspect care ține de omul gospodar; am reabilitat punctul de intrare în fabrică, am asfaltat incinta și am modernizat clădirea pavilionului administrativ.

Minciunile și interesele, mai importante decât munca!

Sunt sigur că știți, dar poate ați uitat, așa că aș vrea să vă amintesc că, după aproape 3 ani am fost revocat din funcție din cauza unor minciuni, a unor interese oculte și poate și pentru că am reușit să fac din societate o firmă profitabilă, și asta a deranjat pe unii dintre colegii dumneavoastră! Revin la anul 2017, când am fost numit director la UZINA MECANICĂ, pentru o periodă de 2 ani și jumătate, timp în care am pus mereu pe primul loc interesele uzinei.

Am văzut comunicatul de presă în care afirmați faptul că, din cauza unei legi date de PSD, Cugirul nu mai poate intra în posesia clădirilor abandonate de UMC și invocați numele meu, făcându-mă vinovat de faptul că acestea nu au prezentat un interes pentru mine.

Problema acestor imobile a fost în atenția mea, m-am adresat Ministerului Economiei, pentru ca aceste clădiri să poată fi reabilitate. Am avut promisiuni, dar între timp lucrurile s-au schimbat, eu am plecat, sau mai bine zis a trebuit să plec… Dar, de aproape 9 luni, la conducerea fabricii și la conducerea Ministerului Economiei sunt colegii dumneavoastră din PNL!

Mai mult, secretarul de stat de la Ministerul Economiei este chiar din Cugir și ar fi trebuit să cunoască toate aceste lucruri pentru că a fost cel care m-a înlocuit în funcția de director! Cu un efort minim ar fi putut rezolva partea birocratică, dar domnule Roman, cred că problema e alta: prin această lege PSD v-a încurcat socotelile! Sunteți supărați că nu se mai pot vinde activele ca să poată fi cumpărate la prețuri de nimic, de cineva anume? V-ați întristat că s-a luat măsura interdicției ca să nu mai poată să fure unul sau altul? Dacă se dorește să găsește o rezolvare, dar nu există dorință pentru că unii mai speră, totuși… Nu ar fi în beneficiul fabricii ca acestea să fie vândute pe sume derizorii, ar trebui să fie reabilitate și apoi să fie date în folosință.

Cine e de vină? PNL, desigur!

Vreau să vă aduc aminte un amănunt important, domnule Roman, nu pentru că nu știți, ci pentru că vă place să dați vina pe alții! Eu am fost director la UMC doar 2 ani și jumătate, iar în rest la conducerea fabricii s-au aflat colegii dumneavoastră din PNL! La conducerea orașului este, de 16 ani de zile, același domn liberal Teban. De ce nu au rezolvat ei problema? Poate pentru ei a fost prea scurt timpul sau au avut alte planuri? De ce la o postare pe rețeaua de socializare a comunicatului de presă domnul primar Adrian Teban afirma că îi vine să râdă de faptul că reprezentanții PSD din Cugir s-ar contrazice cu reprezentanții PSD din parlament?

În ceea ce privește vânzarea activelor U. M. Cugir S.A. vreau să fac următoarele precizări: legea pe care o invocați a fost adoptată cu scopul de a păstra în patrimoniul STATULUI ROMÂN, printre altele, și a CEC Bank.

Dacă considerați că această lege nu este conformă cu dorințele PNL, având în vedere că guvernați România de aproape un an, nu aveți decât să o modificați (schimbați sau abrogați)! E ciudat că, după ce PNL s-a folosit de legea ”migrării politicienilor (mai ales a primarilor)” găsește vinovat cel mai numeros partid politic din România, adică PSD! Întrebarea românilor este: de ce ați abuzat de această lege și nu ați avut dorința, inspirația, bunătatea să o modificați, (schimbați sau abrogați)? Și, pentru că invocați atât de des legile ”PSD-ului”, dacă le aplicați cu sârguință, așa cum observăm, atunci respectați și legea care prevede dublarea alocațiilor sau pe cea privind mărirea pensiilor și multe alte legi care aduc bunăstare și o viață în siguranță românilor, nu vizează doar dezvoltarea multinaționalelor! – Mircea Trifan, președintele PSD Cugir