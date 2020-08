Drept la replică| Disperare, numele tău la Sebeș e Dorin Nistor și colegii lui de formațiune

Am fost acuzat că aș fi avut te miri ce contract cu municipalitatea pentru hrana zilnică a fostei echipe de handbal a Sebeșului. FALS!

În pub-ul al cărui administrator am fost, am primit componenții echipei de handbal care luau masa, fără vreun contract prealabil. Și ca acelor tineri să le fie cât mai ușor din punct de vedere financiar, pentru ei am stabilit un meniu preferențial de 15 lei. O sumă derizorie. Iar vreme de șase luni, acei sportivi au venit zilnic acolo fără să plătească pentru că am considerat că și în felul ăsta pot susține echipa de handbal a municipiului.

Și veniți să aruncați voi acum cu noroi? Voi care ați făcut prăpăd cu bugetul Sebeșului? Voi care nu ați mișcat un deget să refaceți echipa de handbal a municipiului?

Cine vorbește de banul public? Primarul care a cumpărat o mașină exorbitantă cu suma de 42.000 de euro? Administrația care a cumpărat un expresor de cafea cu 113 milioane de lei vechi la Centrul Cultural? Edilii care au dat milioane de euro pentru modernizarea parcului iar lacul arată ca după bombardament?

Să mai amintesc de sutele de mii de euro prăduite pentru petreceri?

Cât de mare vă este nesimțirea? Cât de gros vă este obrazul?

În calitate de primar, voi reînființa echipa de handbal, voi reda demnitatea sportivă acestui municipiu. Un loc în care copiii noștri să se poată exprima.

Asta înseamnă Administrație pentru Oameni!