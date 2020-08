Dragoș Todericiu: Vă invit alături de noi, Partidul Acțiunea Națională Alba, să ne luăm orașul înapoi

Mă numesc Dragoș Todericiu, am 35 de ani și toată viața mi-am trăit-o în Alba Iulia. Aici am copilărit, aici am fost la școli, aici mi-am întemeiat o familie.

Am decis să mă alătur Partidului Acțiunea Națională Alba deoarece am găsit în Mircea Trifu o speranță pentru dreptate și adevăr și implicit pentru acest oraș mult iubit! De ce Acțiunea Națională Alba? Pentru că de când intri în Alba Iulia stai la cozi interminabile din cauza ruinei de pod de peste Mureș, renovat de 3-4 ori pe bani mulți și degeaba, de niște autorități incompetente.

Ștrandul este o ruină, stadionul o ruină și ce au făcut au făcut prost, arterele principale de ieșire din oraș sunt pline de canale, cu asfaltul în valuri! Sau artera Alba Iulia – Micești, care trebuia să fie cu 2 benzi pe sens, și un copil ar fi stabilit asta…

De profesie sunt jurist, însă fără prea multe oportunități de angajare, am început un mic business în domeniul transporturilor. Am observat cu timpul că autoritățile nu îți oferă mai nimic sau prea puțin. Neavând o zonă industrială, șansele de prosperitate ale unui antreprenor sunt foarte mici, să nu mai vorbim de angajare.

Iubesc sportul și cu timpul am constatat că în Alba Iulia este totalmente ignorat, probabil intenționat. Deși am participat personal la mai multe evenimente de sensibilizare a autorităților locale, organizate de Acțiunea Națională Alba pe stadionul Cetate, nimic concret nu s-a realizat, deși în 2017 am fost mințiți de Gabriel Pleșa, pe atunci viceprimar, că se va realiza. Nu sunt piste de biciclete sau unde sunt, sunt scurte și fără continuitate, practic ești obligat să faci un fel de triatlon – ia bicicleta în spate, urcă scările, nici măcar în noul pasaj nu i-a dus capul să facă măcar o rampă pentru biciclete.

După cum știți, în Alba Iulia avem o reală problemă cu parcările, sunt peste 30.000 de automobile plus tranzitul și doar 7.000 de locuri de parcare. Și în sensul acesta am avut un eveniment pe parcursul a două săptămâni, în care am informat cetățenii și am cerut păreri. Bineînțeles că propunerile autorităților de taxare erau aberante, sumele erau colosale – 1.200 lei/an. Practic am căzut într-o capcană bine orchestrată și gândită de autoritățile locale: neavând unde parca, tot ce le rămâne albaiulienilor este să li se ridice mașinile.

Nereguli sunt cu duiumul, dar din cauza dezinteresului nostru în politică am ajuns ca alții să ne decidă soarta, alții care merg cu dârzenie la vot, ca să își voteze interesul partidului, pentru beneficii ulterioare! Cu toții știm cum suntem tratați când interacționăm cu anumite instituții precum primăria și cum nevoile noastre sunt neglijate.

Așa că vă invit alături de noi, Partidul Acțiunea Națională Alba, un partid din iubire pentru albaiulieni, ca să ne luăm orașul înapoi!