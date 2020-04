Dragnea crapă de invidie! Legea PNL-istei Gorghiu votată de Senat: Deținuții cu pedepse până la 7 ani pot sta acasă. Apare și închisoarea de weekend

Senatul a votat, marti seara, un proiect initiat de parlamentarul PNL Alina Gorghiu, care prevede executarea la domiciliu, sub anumite conditii, a pedepselor de pana in 7 ani de inchisoare. O stire care a trecut aproape neobservata, in contextul pandemiei si a problemelor din sistemul de sanatate.

Proiectul de lege a trecut lejer in Senat, cu 128 de voturi „pentru” si doua abtineri, Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.

Dintre politicieni, doar fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, a criticat in termeni extrem de duri proiectul initiat de senatorul PNL Alina Gorghiu.

Gorghiu: Reprezinta creionarea cadrului legal

Proiectul a fost initiat pe 10 decembrie 2019 de senatorul PNL Alina Gorghiu. De atunci, initiativa a fost avizata pozitiv de Consiliul Legislativ, Consiliul Economic si Social si de Comisia Juridica din Senat.

Senatorul PNL Alina Gorghiu, initiator al propunerii, a declarat marti ca este un proiect care reprezinta creionarea cadrului legal necesar pentru a putea fi implementata monitorizarea persoanelor condamnate cu dispozitive electronice.

„Proiectul modifica in esenta Codul Penal cu cateva prevederi esentiale care se gasesc in sistemele multor state ale Uniunii Europene. De exemplu, de a introduce o masura alternativa la pedeapsa inchisorii, si anume executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii, care reprezinta o forma de individualizare a pedepsei si, de asemenea, executarea fractionata a pedepsei inchisorii.

Codul de Procedura Penala suporta o modificare esentiala, care presupune ca instanta se va pronunta asupra revocarii si anularii executarii la domiciliu a pedepsei inchisorii. (…) Se instituie supravegherea prin bratara electronica, se defineste notiunea de imobil in care se executa pedeapsa si se reglementeaza cazurile in care condamnatul poate parasi imobilul – asta este esenta initiativei legislative”, a detaliat Alina Gorghiu.

Modificarile aduse Codului Penal

In esenta, este vorba de o modificare a Codului Penal, unde este introdusa sectiunea „Conditiile executarii la domiciliu a pedepsei inchisorii.”

Potrivit proiectului, instanta poate dispune executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii daca sunt indeplinite mai multe conditii:

– Pedeapsa aplicata, inclusiv in caz de concurs de infractiuni, este inchisoarea de cel mult 7 ani;

– Infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 42 pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;

– Infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii;

– In raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii este suficienta, iar condamnatul nu va mai comite alte infractiuni, insa este necesara supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

Cine nu poate beneficia de aceste prevederi

Nu se poate dispune executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii in mai multe situatii.

– Initial a fost dispusa suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dar ulterior a fost revocata;

– Infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor;

– Faptele reprezinta infractiuni contra vietii, contra integritatii corporale sau sanatatii, infractiuni stabilite asupra unui membru de familie sau asupra fatului, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale, infractiuni de coruptie, infractiuni de serviciu, trafic de persoane sau minori, fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice contra sigurantei si integritatii sistemelor si datelor informatice, precum si infractiuni prevazute de Legea 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicata.

– Persoana a fost condamnata anterior pentru savarsirea fie a infractiunii de evadare, fie pentru cea de inlesnire a evadarii ori pentru tentativa la aceasta.

„Este obligatorie prezentarea motivelor care au determinat executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii si atentionarea condmnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere,” stabileste proiectul legislativ votat de Senat.

In cazul in care persoana condamnata nu respecta masurile de suraveghere, instanta poate revoca executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii. In caz de recidiva, executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii poate fi anulata.

Apare condamnarea doar in weekend

Proiectul legislativ prevede si executarea inchisorii in regim mixt: in timpul saptamanii la domiciliu, in weekend la penitenciar.

„In raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, cu respectarea conditiilor prevazute de art 98*1 – 98*7, daca apreciaza ca este necesar pentru prevenirea infractorului de la svaarsirea de noi fapte penale, instanta poate dispune individualizarea mixta a executarii pedepsei inchisorii: in timpul saptamanii la domiciliu, iar in zilele de sambata si duminica in penitenciar,” se arata in proiectul legislativ.

Una dintre prevederile proiectului este aceea ca persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii pentru care s-a dispus executarea acesteia la domiciliu vor fi supravegheate in permanenta prin intermediul unei bratari electronice.

Modul de utilizare a dispozitivului, costurile pe care acesta le presupune, precum si conditiile referitoare la transmiterea, modificarea si stocarea datelor obtinute prin supravegherea electronica, se stabilesc prin regulamentul de aplicare a legii.

