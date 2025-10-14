Rămâi conectat

Actualitate

,,Două schimbări majore” în noua Strategie de Apărare, anunțate de Nicușor Dan: ,,Atacarea frontală a fenomenului corupției și războiul hibrid”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

,,Două schimbări majore” în noua Strategie de Apărare anunțate de Președintele României: ,,Atacarea frontală a fenomenului corupției și războiul hibrid”

Fenomenul corupției și războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă sunt principalele preocupări din noua Strageie de Apărare despre care a discutat recent Nicușor Dan, Președintele României.

Președintele Nicușor Dan a declarat că noua Strategie națională de apărare va include ,,două schimbări majore” pentru România: războiul hibrid purtat de Federația Rusă și problema corupției.

El a anunțat că documentul este aproape gata și este pregătit pentru a fi înaintat în CSAT. De asemenea, șeful statului a subliniat necesitatea “atacarea frontală a fenomenului corupției” și a spus că SRI va trebui să se ,,preocupe” de această problemă.

,,Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte. Și a 2-a pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații, atacarea frontală a fenomenului corupției”, a spus Nicușor Dan, într-un interviu pentru PRO TV.

El a precizat că mecanismele prin care SRI se va preocupa de fenomenul corupției trebuie să fie constituționale și să existe o delimitare clară între serviciul de informații și parchete:

,,Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de … să-i spunem activitatea Parchetului. Toate discuția pe care am avut-o în spațiul public. Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”, a mai precizat Nicușor Dan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Pădurarii, dotați cu bodycam-uri: Imaginile, folosite în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni. Senatul a aprobat inițiativa

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

în

14 octombrie 2025

De

Pădurarii din România, dotați cu bodycam-uri: Imaginile, folosite în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni. Senatul a aprobat inițiativa Senatul a votat luni, 13 octombrie 2025, în majoritate, inițiativa legislativă care prevede dotarea pădurarilor cu bodycam și urmează să fie analizată de Camera Deputaților, forul decizional. Inițiativa a fost propusă de parlamentarii USR, Diana Buzoianu, […]

Citește mai mult

Actualitate

Dezastru în buzunarele românilor: Salariile au scăzut, iar inflația a șters din creșterile de peste an

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

14 octombrie 2025

De

Lovitură pentru români: Salariile scad, inflația topește veniturile Românii au primit o lovitură neașteptată la final de vară. În august 2025, salariul mediu a scăzut considerabil față de luna precedentă, arătând că puterea de cumpărare se erodează rapid în fața inflației. Datele oficiale arată că salariul mediu brut pe economie a coborât la 9.002 lei, […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Profesorul universitar Irimie Popa, noul președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

13 octombrie 2025

De

Profesorul universitar Irimie Popa, noul președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” Profesorul Irimie Popa, de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Unicersității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, originar din județul Alba, a fost ales, sâmbătă, 11 octombrie 2025, în funcția de președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”. Postul rămăsese vacant după demisia lui […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 25 de minute

Pădurarii, dotați cu bodycam-uri: Imaginile, folosite în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni. Senatul a aprobat inițiativa

Pădurarii din România, dotați cu bodycam-uri: Imaginile, folosite în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni. Senatul a aprobat inițiativa Senatul...
Actualitateacum o oră

,,Două schimbări majore” în noua Strategie de Apărare, anunțate de Nicușor Dan: ,,Atacarea frontală a fenomenului corupției și războiul hibrid”

,,Două schimbări majore” în noua Strategie de Apărare anunțate de Președintele României: ,,Atacarea frontală a fenomenului corupției și războiul hibrid”...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 14 ore

Primăria Alba Iulia pregătește un ÎMPRUMUT de până la 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare

Primăria Alba Iulia, pregătiri pentru un împrumut de până în 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni. Scopul,...
Ştirea zileiacum 16 ore

VIDEO | Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de învățământ: este un simbol al evoluției și al grijii pentru generațiile tinere”

Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Calificare la faza judeţeană la cros, din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, pentru un elev al Colegiului Militar Alba Iulia

Calificare la faza judeţeană la cros, din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, pentru Stelian Man, elev al Colegiului Militar...
Curier Județeanacum 3 ore

16-19 octombrie 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis pentru agrement și inițiere în înot: Care este motivul

16-19 octombrie 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis pentru agrement și inițiere în înot Bazinul Olimpic din Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 15 ore

FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...
Politică Administrațieacum 22 de ore

SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare: Cum stau partidele de la guvernare

SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 ore

Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete

Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Ce e bine să faci pentru a atrage prosperitatea și sănătatea în familie

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Ce e bine să faci pentru a atrage prosperitatea...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea