,,Două schimbări majore” în noua Strategie de Apărare, anunțate de Nicușor Dan: ,,Atacarea frontală a fenomenului corupției și războiul hibrid”
Fenomenul corupției și războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă sunt principalele preocupări din noua Strageie de Apărare despre care a discutat recent Nicușor Dan, Președintele României.
Președintele Nicușor Dan a declarat că noua Strategie națională de apărare va include ,,două schimbări majore” pentru România: războiul hibrid purtat de Federația Rusă și problema corupției.
El a anunțat că documentul este aproape gata și este pregătit pentru a fi înaintat în CSAT. De asemenea, șeful statului a subliniat necesitatea “atacarea frontală a fenomenului corupției” și a spus că SRI va trebui să se ,,preocupe” de această problemă.
,,Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte. Și a 2-a pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații, atacarea frontală a fenomenului corupției”, a spus Nicușor Dan, într-un interviu pentru PRO TV.
El a precizat că mecanismele prin care SRI se va preocupa de fenomenul corupției trebuie să fie constituționale și să existe o delimitare clară între serviciul de informații și parchete:
,,Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de … să-i spunem activitatea Parchetului. Toate discuția pe care am avut-o în spațiul public. Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”, a mai precizat Nicușor Dan.
