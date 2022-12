Doliu în lumea politică: A murit Mircea Duşa, fostul ministru al Apărării

Fost ministru al Apărării Naționale, Mircea Duşa, a murit în cursul dimineții de luni, 19 decembrie. Politicianul avea 67 de ani.

„Astăzi, Mircea Duşa a decis să plece într-o lume mai bună… Am pierdut un prieten, un camarad de nădejde, un partener pe care am fost onorat să îl am alături şi de la care am învăţat enorm. Îţi mulţumesc, Mircea, pentru tot!

Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”, a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

Şi Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a transmis un mesaj.

„Am aflat cu mare tristețe vestea dispariției în această dimineață a colegului nostru social-democrat Mircea Dușa.

În toate demnitățile publice pe care le-a avut, fie că a fost vorba de ministru al Apărării, de Interne sau pentru Relația cu Parlamentul, prefect sau parlamentar, Mircea Dușa și-a făcut datoria cu onoare și respect pentru interesul public.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Marcel Ciolacu.

Mircea Duşa a fost ministru de Interne în primul guvern condus de Victor Ponta, în 2012. Ulterior, după 21 decembrie 2012, acesta a fost ministru al Apărării în guvernele Ponta 2, 3 şi 4. În 2015, Victor Ponta a propus ca Mircea Duşa să preia conducerea interimară a Guvernului, însă preşedintele Klaus Iohannis a refuzat.

Din 1990 până în 1996 a fost viceprimar al orașului Toplița, iar din 1996 a devenit membru PDSR și primar al orașului Toplița. Din anul 2001 a fost prefect al județului Harghita, iar în anii 2004 și 2008 a fost ales deputat de Harghita din partea PSD.

