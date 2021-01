Doliu în lumea militară albaiuliană: Veteranul de război Gheorghe Stremțan, în vârstă de 101 ani, a ajuns în „armata cerurilor”

Veteranul de război din Alba, Gheorghe Stremțan, a încetat din viață la vârsta de 101 ani. Potrivit reprezentanților Centrului Militar Județean Alba, acesta ar fi decedat marți, iar slujba de înmormântare va fi oficiată sâmbătă.

„Astăzi ne-a părăsit veteranul de război Gheorghe Stremţan. În toamnă ar fi împlinit 102 ani’, a postat Petruţa Pop pe contul său de facebook. Gheorghe Stremţan s-a născut în 17 septembrie 1919, în satul Colibi, judeţul Alba. ‘A luptat pe frontul de Est ca fochist pe trenurile ce asigurau logistică armatei române, iar în luptele pentru eliberarea Bucureştiului a salvat, alături de alţi camarazi, mulţi oameni care fugeau din capitală. Despre anii dureroşi ai războiului, veteranul Gheorghe Stremţan ne mărturisea în urmă cu doi ani: ‘frică, groază, necaz cum n-am mai avut altul”, a scris Petruţa Pop.

Aceasta a relatat că, atunci când a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani, Gheorghe Stremţan a avut parte de multe bucurii, fiind organizată o întâlnire la casa părintească din Colibi, unde a fost prezentă aproape toată familia, care depăşeşte 70 de membri (copii, nepoţi, strănepoţi şi stră-strănepoţi). Veteranul de război a trăit ultimii ani din viaţă la Sebeş, la fiul său cel mic. ‘Moş Gheorghe, Dumnezeu să vă ierte şi să vă facă oştean al Raiului’, a încheiat Petruţa Pop.

