Curier Județean

DOLIU în comuna Unirea: Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, a încetat din viață. ,,Meseria de dascăl, o chemare trăită de ea zi de zi, cu discreție, credință și respect față de copii”

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea a încetat din viață. Colectivul unității de învățământ a transmis un mesaj de condoleanțe după plecarea fulgerătoare a colegei lor.

,,Cu profundă durere, colectivul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Unirea își ia rămas bun de la colega noastră Bian Diana.

A fost un cadru dedicat, un suflet bun care a îndrumat generații de copii cu dăruire, răbdare și responsabilitate. Meseria de dascăl nu este doar o profesie, ci o misiune, iar ea a trăit această chemare zi de zi, cu discreție, credință și respect față de copii.

Plecarea sa fulgerătoare lasă un gol în școala noastră, dar amintirea ei va rămâne vie prin generațiile de copii cărora le-a pus temelia primilor pași în viață și prin respectul și prețuirea colegilor săi.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și ne alăturat durerii lor.

Dumnezeu să o odihnească în pace și să îi așeze sufletul între cei drepți”, a transmis colectivul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu „Unirea.

Pentru cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu, priveghiul va avea loc joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 18.00, la Biserica ortodoxă din Uioara, iar slujba de înmormântare va avea loc, vineri, ora 14.00.

