Doi elevi ai Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, calificați la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026

Elevii Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj au participat în weekendul 13-14 martie 2026 la etapele județene ale Olimpiadelor Naționale de Limba și Literatura Română, Limba Engleză și Religie Greco-Catolică, obținând calificări la etapa națională.

„Suntem extrem de mândri să anunțăm că spiritul de competiție și pregătirea temeinică i-au purtat pe doi dintre elevii noștri spre etapa națională a Olimpiadei Naționale de Religie:

Moga Ianis – clasa a VI-a

Hususan Nerea – clasa a VII-a

Felicitări, de asemenea, elevului Mihu Luca (clasa a VI-a) pentru participarea și efortul depus la această disciplină!

O mențiune specială merge către eleva noastră, Hususan Nerea Maria, care a dat dovadă de o ambiție deosebită. Pe lângă succesul de la religie, Nerea a reprezentat școala cu cinste și la Olimpiadele Naționale de Limba și Literatura Română și Limba Engleză, unde a obținut rezultate remarcabile.

Felicitări tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice care i-au susținut pe acest drum al cunoașterii! Succes deplin celor calificați la etapele naționale! Suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI