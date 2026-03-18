Doi elevi ai Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, calificați la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026

Doi elevi ai Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, calificați la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026

Elevii Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj au participat în weekendul 13-14 martie 2026 la etapele județene ale Olimpiadelor Naționale de Limba și Literatura Română, Limba Engleză și Religie Greco-Catolică, obținând calificări la etapa națională. 

„Suntem extrem de mândri să anunțăm că spiritul de competiție și pregătirea temeinică i-au purtat pe doi dintre elevii noștri spre etapa națională a Olimpiadei Naționale de Religie:

Moga Ianis – clasa a VI-a

Hususan Nerea – clasa a VII-a

Felicitări, de asemenea, elevului Mihu Luca (clasa a VI-a) pentru participarea și efortul depus la această disciplină!

O mențiune specială merge către eleva noastră, Hususan Nerea Maria, care a dat dovadă de o ambiție deosebită. Pe lângă succesul de la religie, Nerea a reprezentat școala cu cinste și la Olimpiadele Naționale de Limba și Literatura Română și Limba Engleză, unde a obținut rezultate remarcabile.

Felicitări tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice care i-au susținut pe acest drum al cunoașterii! Succes deplin celor calificați la etapele naționale! Suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj.

VIDEO | Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare”

Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare" Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a anunțat că Instituția Prefectului va avea un număr maxim de 36 de angajați, în urma măsurilor de restructurare, menționând totuși că: […]

Trei elevi din Alba, rezultate remarcabile la olimpiada de lingvistică: Au obținut locul I la etapa județeană și vor reprezenta județul la faza națională

Trei elevi din Alba, rezultate remarcabile la olimpiada de lingvistică: Au obținut locul I la etapa județeană și vor reprezenta județul la faza națională Etapa județeană a olimpiadei naționale de lingvistică „Solomon Marcus" s-a desfășurat în data de 6 februarie 2026, la Școala Gimnazială „Avram Iancu" Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Gabriela Anamaria Gâlea. […]

FOTO | Performanță impresionantă pentru Dumitru David – Ștefan, elev la Colegiul HCC Alba Iulia: S-a calificat la trei olimpiade naționale

Performanță impresionantă pentru Dumitru David – Ștefan, elev la Colegiul HCC Alba Iulia: S-a calificat la trei olimpiade naționale Performanță deosebită pentru un elev al Colegiului HCC din Alba Iulia. Dumitru David-Ștefan, elev în clasa a XII-a B, s-a calificat la trei olimpiade naționale: lingvistică, matematică și fizică. Dumitru David-Ștefan a obținut această performanță remarcabilă […]

