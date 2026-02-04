Digitalizare în ritm de melc: Normele pentru semnătura electronică și serviciile de încredere, în sfârșit deblocate. Care este impactul măsurii pentru cetățeni și mediul privat

Digitalizare în ritm de melc: Normele pentru semnătura electronică și serviciile de încredere, în sfârșit deblocate

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat, luni, 2 februarie 2026, intrarea în vigoare, „după ani de așteptare”, a unui nou pachet normativ „esențial pentru arhitectura digitală a României„, prin care sunt aprobate procedurile de autorizare, supraveghere și control ale prestatorilor de servicii de încredere.

„Un ordin de ministru, publicat deja în Monitorul Oficial, operaționalizează prevederile Legii nr. 214/2024, stabilind un cadru competitiv și transparent care permite liberalizarea pieței de profil și facilitează accesul cetățenilor la instrumente de autentificare electronică cu deplină valoare juridică.

Prin acest demers administrativ, se instituie reguli clare pentru toți operatorii economici care intenționează să furnizeze servicii de încredere calificate și necalificate. Noile proceduri elimină barierele tehnice și administrative prin simplificarea procesului de înregistrare în Registrul prestatorilor de servicii de încredere, stimulând astfel competiția și inovația tehnologică.

Din perspectiva cetățeanului, noul cadru normativ garantează simplificarea interacțiunii cu instituțiile publice și mediul privat prin recunoașterea extinsă a semnăturilor electronice. Ordinul reglementează mecanismele de validare a documentelor semnate electronic, oferind astfel o certitudine juridică sporită atât pentru utilizatorii individuali, cât și pentru partenerii lor contractuali.

Totodată, actul normativ integrează soluții moderne de identificare la distanță, permițând obținerea semnăturilor electronice fără prezență fizică, procesul fiind guvernat de standarde tehnice menite să prevină frauda și să asigure integritatea datelor personale.

O componentă fundamentală a ordinului o reprezintă structurarea activității de supraveghere și control. Prin aceste măsuri, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului urmărește crearea unui ecosistem digital de încredere, în care barierele birocratice sunt înlocuite de proceduri automatizate și securizate. Această reformă instituțională transformă semnătura electronică dintr-un instrument tehnic specializat într-un utilitar cotidian, accesibil pe scară largă, susținând astfel competitivitatea economiei românești în piața unică digitală europeană”, se arată într-un comunicat de presă al ministerului amintit.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI