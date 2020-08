Diana Aftenie, “profesoara de 10”, s-a alăturat echipei conduse de Mircea Trifu în partidul Acţiunea Naţională Alba (A.N.A.)



*”În această formațiune politică putem să reunim cetățeni cu idealuri comune în schimbarea spre bine la nivel județean”

M-am născut la Turda, județul Cluj, dar în 1979 părinții au ales să se mute la Alba Iulia, fiind angajați amândoi la Întreprinderea Porțelanul. Am locuit lângă piața din Cetate și am observat treptat schimbările produse în oraș, schimbări care nu au fost mereu cele mai potrivite din punct de vedere urbanistic. Am finalizat Liceul Economic din Alba Iulia, urmând apoi cursurile Facultății de Istorie și Filologie din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză.

Studiile au fost continuate cu unele cursuri de master de Cultură și civilizație românească în context European, iar în perioada 2013-2017 am continuat pregătirea cu o nouă specializare la Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, specializarea Drept în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale cu o perfecționare prin Master – Instituții de Drept Privat. Pot spune astfel că sunt un produs al școlilor albaiuliene, dar după acești ani trebuie să constat că nu s-a mai construit nicio școală de către administrația locală, lupta grea ducându-se la întreținerea sau restaurarea unor școli construite în vremea comunismului sau anterior.

Din 2000 am fost angajată pe postul de contabil merceolog la o firmă din Alba Iulia, iar din 2001 până în prezent am îndeplinit profesia de cadru didactic, specializarea limba și literatura română, ca titular la Liceul Sf. Vasile cel Mare din Blaj între 2001-2002, iar din 2002 până în prezent la Colegiul “Inochentie Micu Clain”.

Dacă analizăm situația în educație pot spune că privesc sistemul școlar dintr-o dublă perspectivă: perspectiva dascălului care pregătește generații pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, dar și din perspectiva de părinte a 4 copii. Convingerea mea este că, dacă vom considera domeniul educației un domeniu prioritar, nu ar trebui să se mai refuze alocarea a 6% din PIB în bugetul național, iar toate investițiile pentru facilitarea accesului la educație să vină direct de la bugetul de stat, fără discriminarea școlilor din localitățile sărace unde administrația locală nu ar avea puterea financiară.

În februarie 2020 m-am înscris în Partidul Acțiunea Națională Alba, unde am fost aleasă la conducerea organizației județene, având convingerea că în această formațiune politică putem să reunim cetățeni cu idealuri comune în schimbarea spre bine la nivel județean. Partidul A.N.A. va crește în mod natural, prin replicarea unor modele de succes în administrație. Toți cei care simt la fel ca noi și care sunt dedicați pentru cetățeni și nu pentru idealuri politice sunt bineveniți alături de noi. Știm că nu ne potrivim la modul în care se face politică de 30 de ani încoace și vrem să facem o revoluție de mentalitate. Vrem să demonstrăm că, pas cu pas, fiecare proiect care trece sau care nu trece, care devine controversat sau devine copiat, a pornit de la o idea care aparține unui om, sau unor oameni care au pornit sinceri în politică. Și nu în politica tradițională, ci în politica pentru cetățeni.

A venit vremea să facem administrație și să nu mai rămânem sub papucul unor politici guvernamentale care nu sunt preocupate de binele națiunii.

Dacă vor să vadă ce soluții avem, alegătorii pot să pună ștampila de vot în primul rând fiind convinși că vor fi ascultați.

Este șansa cetățeanului de a avea o voce care să se facă auzită acolo unde trebuie!

Diana AFTENIE, președintele partidul Acţiunea Naţională Alba (A.N.A.)