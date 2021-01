“Despre Soda Ocna Mureș și despre liberalism. Așa, la căderea serii…”, articol semnat de Ovidiu Trifan, din Paris

Prin intermediul mijloacelor electronice ne-a parvenit un articol semnat de Ovidiu Trifan, conjudețean stabilit în Paris. Un material care abordează problemele fotbalului din Ocna Mureș. În virtutea dreptului la liberă exprimare, îl publicăm întrutotul, fără ca asta să însemne că redacția ziarului “Unirea” subscrie la punctul de vedere al autorului.

“Pentru un copil al anilor ‘70 si ‘80 Soda Ocna Mures a reprezentat un vis desenat pe teren cu acuarela sperantei. Momentul meciului era un moment de evadare si de libertate absoluta. Eram doar noi copiii, cu visele noastre, si ei adultii, cu sperantele lor, într-o lume ce era, totusi, încorsetata de doctrina si de multa, multa prostie institutionalizata. O echipa de fotbal ce aparuse într-o lume libera dintr-un alt timp a trebuit sa se adapteze si sa traiasca într-o lume comunista pentru ca, în final, sa redescopere acea lume libera, salbatic de libera, dar fara nici un reper pentru asa ceva. La fel ca tot sportul românesc de dupa 1990, Soda Ocna Mures a trait o fractura generationala fara a avea si codurile necesare pentru a supravietui la asa ceva dar «pastrând» toate sansele pentru a muri frumos pe altarul democratiei salbatice. Faptul ca ea, Soda, nu a murit este si azi un fel de miracol frumos ce poate fi explicat doar de ADN, de niste oameni frumosi si de o conexiune particulara a astrelor. Niste pasionati, frumosi si nebuni, si-au spus ca vin de undeva cu un bagaj frumos si ca ar fi pacat ca toate acestea sa se piarda doar din stupizenie. Si au facut eforturi pentru asta… Gicu, Florin D, Marius B., Mihai «Grasu», Marius S, Sorin, Liviu F, sunt doar câteva nume care au contat în ultimii ani. Iar sportul la Ocna Mures, footbalul si voleiul mai ales, au repornit frumos de tot pe aceste meleaguri acum 4-5 ani. «Ingrijorator» de frumos… Iar când un un lucru este prea frumos ca sa fie adevarat el nu va fi nicidata adavarat. Mai ales la Ocna Mures. Autorii proiectului initial de reînnoire sportiva la Ocna Mures au plecat, din prea multa dragoste marturisita lor de catre autoritatile locale, iar în felul acesta ne-am întors voiosi la ceea ce stiam noi bine de tot de mai demult. «Jucaria» a fost acaparata de oameni care nu se pricep dar care, atunci când se uita în oglinda seara, îsi spun malitiosi si mândrii ca ei sunt sunt oamenii de care avem nevoie. Cu toata modestia lor pusa în gaj pe masa. Nu-i asa ca este frumos? Iar aici este vorba « doar » despre sport, doar despre Soda noastra draga…

Umbla insistent o vorba, vinerea prin târg la Ocna Mures, ca toti cei implicati la in fotbal, nu sunt deloc multumiti de conducerea actuala a sectiei, asta dupa un campionat 2019 catastrofal in liga a 3 a, si unul actual care nu este foarte departe; cu primele promise si platite in ultimul moment, cu echipe de junior cu un viitor incert. Este mare pacat! Deoarece a fost o ruptura intre autoritatea publica locala si conducerea sectiei de fotbal; prima si-a indeplinit promisunile, a alocat banii promisi, dar onor conducerea sectiei de fotbal

in conformitate cu actiuniile atât de specifice spatiului mioritic, ar fi uitat sa depuna cererea la Primarie ca sa fie prinsa în bugetul 2020, sau nu si-ar fi amintit de treaba asta sau nu a vrut sa-si aminteasca, etc. Rezultatul sigur este acela ca palmasii din teren nu si-au primit banii promisi decat in ultima clipa si asta din incompetenta conducerii lor, din prostie, din mândrie prost plasata sau din toate acestea la un loc. Iar treaba aceasta nu este nici o întâmplare si nici o surpriza. Este vorba aici despre viata reala, cu consecintele ei stupide dar logice, atunci când statul român « se ocupa », prin autoritatile sale locale, de treburi ce nu sunt de competenta sa. Pur si simplu, statul român nu stie sa faca bine asa ceva, nu are vocatia sa se ocupe de asa ceva, nu stie sa managiereze un club de sport în mod cotidian iar acest lucru este absolut normal. Ceea ce este anormal este faptul ca el, statul român, vrea sa faca acest lucru. Este vorba aici despre o aberatie fara nume pentru simplul motiv ca cei care vor sa faca acest lucru, într-o administratie locala, sunt oameni politici ce au fost alesi acolo pe criterii politice dar care nu se pricep toti la sport, la management sau la ambele reunite. Iar atunci, singura explicatie posibila este aceea ca « jucaria » unui club de sport într-o localitate minuscula ca Ocna Mures are o importanta electorala. Restul este literatura si praf în ochii celor ce vor sa-l încaseze. Oameni buni, responsabili administrativi ai clubului sportiv C.S. Ocna Mures, daca ati promis ceva pentru echipa de footbal din oras trebuie sa si respectati, iar asta repede de tot. Termenele si cuvântul dat sunt importante în viata. Acei oameni nu se intereseaza de argutiile voastre administrative, ei îsi vor doar banii promisi în termenele stabilite, ele însele deja depasite de multa vreme. Vedeti cât este de important cuvântul dat si vorba iesita din gura ? Bineînteles ca banii s-au dat, dar însasi faptul ca problema aceasta se pune in mod repetat este, în sine, o ignominie. De ce sa dea Primaria Ocna Mures bani pentru primele unor jucatori de fotbal de la Soda Ocna Mures ? Ei bine, pentru ca ea, Primaria, este « actionarul » principal al acestui club. Este exact ceea ce ati auzit… Ori, acest lucru este anormal în acest moment. Stupid, contraproductiv si profund antiliberal. Iar acest lucru va este spus, « en ami », de unul ce a votat, voteaza si va vota toata viata lui liberal din convingere si pentru ca aceasta a fost doctrina economica ce a scos România din evul mediu si a acompaniat dezvoltarea României Mari. Ceea ce face Primaria Ocna Mures cu clubul sau de fotbal, cu clubul sau de sport în general, nu are nimic de liberal iar asta cu toata buna ei credinta de natagaduit. Din contra, suntem aici într-o forma pura de expresie a unui stat centralizat in exces, într-un interventionism depasit ce nu-si mai are rostul. De ce ? Pentru ca o administratie liberala, asa cum este cea de la Ocna Mures, ar trebui sa privilegieze o interventie minima în domeniul sportului acompaniata fiind de o stabilizare a conditiilor în care se poate exprima liber creativitatea membrilor societatii civile. Asta înseamna « prin noi însine », formula atât de draga Bratienilor. Sa lasi oamenii sa-si exprime liber creativitatea iar tu, autoritate locala, sa-i ajuti prin intermediul infrastructurilor publice si al aparatului de stat atunci când ei nu pot singuri, când nu mai pot, si sa le dai doar gura de aer de care au nevoie pentru a redeclansa o dinamica pozitiva. Dar, foarte important, fara sa le iei si libertatea de decizie.

Legea sportului din România din 28 aprilie 2000 a dat posibilitate autoritatilor locale din tara asta sa se implice în finantarea sportului din România. Asta nu înseamna însa deloc ca ele trebuie sa si fagociteze fenomenul sportiv local si sa-l transforme într-o « jucarie » politica. Faptul ca autoritatile locale au putut sa se implice financiar în sustinerea sportului la nivelul lor a constituit un colac de salvare pentru acest fenomen social la un moment dat. Aceasta implicare nu trebuie sa fie însa nimic altceva decât un « portaj » temporar al fenomenului, un fel de sfânt protector pentru vremuri rele, vremuri de furtuna. Odata furtuna trecuta, autoritatea publica locala trebuie sa lase creativitatea umana sa se exprime liber, mai ales pentru o administratie liberala. Daca nu, clubul sportiv local într-un oras de 16.000 de locuitori nu va progresa cu adevarat niciodata si va ramâne vesnic o marioneta politica ce va fi folosita si de unii si de altii, o tura fiecare, atunci când vor veni la putere. Cu mici beneficii pentru câtiva dar cu foarte mari pierderi pentru comunitate. Rezultatul acestui rationament este acela ca trebuie, la Soda Ocna Mures si la C.S. Ocna Mures, sa se treaca la o alta organizare juridica a acestui club. Faptul ca toata structura de decizie a acestui club este detinuta de catre autoritatea publica locala este o tâmpenie fara nume. Acest lucru implica si provoaca lipsa oricarei perspective de dezvoltare la club pe termen scurt si mediu. Mai mult decât atât, în actuala sa structura de functionare, termenul lung nu exista la C.S. Ocna Mures el este doar un concept filozofic. Primaria Ocna Mures trebuie sa înteleaga ca va trebui sa lase clubul sportiv din oras sa traiasca altfel. Ea l-a salvat într-un moment dificil al existentei sale dar acum va trebui sa-l lase sa traiasca singur asa cum este dificil sa-ti lasi copiii sa plece de acasa atunci când sunt maturi. C’est la vie ! Ori acest lucru nu este posibil cu actuala sa forma juridica si cu actuala sa structura de decizie politizata pâna la maduva oaselor. În acest sens, orice critica poate fi acceptabila daca este decenta, rezonabila si tinde spre rezolvarea dificultatii identificate. Pentru asta, solutia o reprezinta un anume Pierre Waldeck-Rousseau.

Cine este omul acesta ? Ei bine, el este omul ce a instaurat în Franta legea de la 1901 cu privire la asociatiunile non-profit. Legea aceasta a fost exportata dupa aceasta data în toate tarile francofone si în coloniile franceze ca o lege-cadru pentru a constitui un vehicul juridic de organizare pentru cele mai diverse activitati sociale. Valabil inclusiv în sport pentru ca legea sportului din România din 2000 face referinta expressis verbis la forma de organizare a unui club sportiv sub forma de persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ. Nu este vorba aici despre nimic altceva decât de o traducere libera a legii franceze de la 1901 în materie de asociatiuni. Inutil de reamintit cu aceasta ocazie faptul ca întreg sportul francez, în toate domeniile, functioneaza dupa acest model juridic de la baza sa si pâna la trecerea la nivel profesionist. Este vorba despre un parteneriat public-privat în care cluburile franceze de tot felul sunt asociatiuni non profit pe legea de la 1901 si cu personalitate juridica iar statul francez le ajuta cu accesul la bazele sportive publice în conditii preferentiale, cu subventii diverse, etc. Dar nu statul francez decide sa dea prime de joc sau nu, cine antreneaza, cine este presedinte al clubului, etc. Iar, cu un astfel de sport de masa, ei sunt campioni mondiali si olimpici cam pe la toate disciplinele… Ei bine, la asta trebuie sa tinda, repede, Primaria de la Ocna Mures în ceea ce priveste organizarea miscarii sportive de pe raza sa de competenta. La nimic altceva iar asta ca un omagiu la doctrina liberala a Bratienilor de la care ei se reclama cu mândrie si insistenta. Îi credem, « pe cuvânt de pionier », asa cum si ei au (ar fi ?) promis, tot cu glasul, ca vor da prime de obiectiv fotbalistilor de la Soda pentru turul de campionat excelent reusit de catre acestia din urma.

Treaba nu mai poate dura, în mod decent, asa cum ea s-a petrecut pâna acum. Este nevoie urgenta ca C.S. Ocna Mures sa devina o persoana morala de drept privat cu propria sa structura de conducere, cu propriul sau buget si, mai ales, cu o independenta totala a deciziilor luate de catre propria sa structura juridica de comanda. În acest fel nimeni nu se va mai face ca a uitat de primele promise sportivilor, acestea vor fi consfintite prin acte scrise si nu doar prin promisiuni lasate în vânt si, nu în ultimul rând, fiecare persoana implicata va sti ce va avea de facut într-o structura privata si va raspunde pentru asta. Nu cum este acum când unii se fac ca nu-si mai amintesc ca au promis iar ceilalti sa fac ca au respectat un minim de decenta juridica atunci când si-au « vorovit » primele pe la coltul focului. Iar aici nici macar nu vorbim despre asigurarile medicale ce ar fi trebuit sa fie platite de un club sportiv demn de acest nume pentru toti sportivii sai în secolul 21. Ca daca este bal, pai atunci, bal sa fie dar pâna la capat… Vrei tu, Primarie, sa dirijezi un club de sport pe raza comunei tale, iei în acest sens decizii în acest domeniu, foarte bine. Atunci ocupa-te si de sanatatea « enoriasilor » tai ce lupta în teren si plateste-le, din bani publici, o asigurare medicala specifica pentru activitatea lor. Nu-i asa ca este aberant ? Bineînteles ca da. Dar atunci când faci pe seful trebuie sa ai decenta intelectuala sa o faci pâna la capat. Adica sa te ocupi SI de sanatatea celor pe care îi pastoresti pentru ca asta înseamna liberalismul industrial adevarat. Stim cu totii ca baronul Solvay, asa capitalist cum era el, a construit din banii lui stadionul, colonia muncitoreasca, colonia domnilor si alte cladiri istorice din orasul nostru iar asta se numea liberalism social. Exploatezi oamenii, munca lor, sanatatea lor dar, în schimb, le asiguri un orizont de viata si de speranta care merita acest sacrificiu pentru ei si, mai ales, pentru copiii lor. Atentie mare, eu vorbesc aici despre liberalismul industrial, acela care a acompaniat România Mare, si nu despre neoliberalismul financiar nebun ce pârjoleste România actuala si care trebuie combatut din toti rarunchii. Asa cum o face Primaria de la Ocna Mures într-un mod remarcabil atunci când cofinanteaza reconstructia bailor sarate din oras. Pentru ca banii acestei din urma investitii sunt bani de stat investiti cu cap acolo unde piata privata nu ar fi finantat niciodata o astfel de investitie din lipsa de marja comerciala. Asa ati facut, dragii mei prieteni, si în sportul local acest lucru a fost benefic pentru o vreme dar acum a venit vremea sa lasati « copilul » sa zboare singur…

Clubul sportiv C.S. Ocna Mures trebuie sa devina o persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ pentru a asigura perenitatea acestui fenomen social la noi acasa. Legea sportului din România în vigoare în acest moment permite acest lucru fara nici un dubiu iar aceasta miscare ar fi benefica pentru toate persoanele implicate în fenomen. Pe de o parte, cei nepriceputi si incompetenti de azi nu vor mai avea la dispozitie oglinda fermecata în care sa se uite insistent si sa-si spuna în barba, în fiecare dimineata, ca sunt cei mai buni dintre cei mai buni iar, pe de alta parte, fenomenul sportiv de la Ocna Mures va putea sa renasca pe baze sanatoase si sa se dezvolte, sa traiasca decent pentru anii ce vor veni. Iar Primaria orasului va putea tine fenomenul în frâu de la distanta, în mod inteligent, în mod liberal ca sa zic asa. Cum asta ? Ei bine, printr-un lucru bine pus la punct de catre Napoléon Bonaparte în codul sau civil si care se cheama contractul, parteneriatul public-privat cum i se mai spune în vremurile noastre. Alte administratii liberale din judetul Alba s-au lansat deja cu mult succes pe acest drum. Alor nostri nu le trebuie decât un pic de curaj si nitel mai multa onestitate intelectuala pe acest drum. Iar daca chiar nu aveti pe cineva care sa se ocupe de treaba asta în mod serios si decent, ca s-ar putea sa fie un lucru plictisitor peste masura pentru spirite fine si elevate, va propun, dragii mei prieteni, sa va organizez eu noua structura juridica a clubului C.S. Ocna Mures în asa fel încât sa reziste vreo 50 de ani si sa-i fie rusine si lui Dumnezeu sa atace astfel de contracte la vreo curte de conturi de pe lumea asta sau de pe cealalta. Gratis si de dragul amintirilor pentru ca blindajul acesta este mai puternic decât orice armatura data de orice lege pamânteana din orice domeniu ar fi ea. Este frumos de criticat si de « bagat în straita » dar, la un moment dat, onestitatea intelectuala te obliga sa si dai solutii viabile la ceea ce contesti. În ceea ce ma priveste pe mine, consider ca atâta vreme cât am o pasiune vie pe acest pamânt sunt, fara doar si poate, indestructibil. Iar pasiunea despre care este vorba aici este orasul meu natal cu toate formele sale de expresiune în cenusa universului. Ori, « du côté du football en particulier et du sport en général, les choses sont très simples dans mon esprit »… Este nevoie, în afara de vointa politica pentru asa ceva, doar de trei pasi juridici pentru ca sportul ocnean sa renasca. Astfel :

(a) Primo, este nevoie de o transformare a C.S. Ocna Mures într-o persoana juridica de drept privat cu activitate non lucrativa. Aceasta este baza juridica la orice ar putea veni dupa aceea. Este vorba despre o preluare în propriile sale mâini a propriului sau destin pentru sportul din Ocna Mures ;

(b) Secundo, Primaria din Ocna Mures nu va putea ramâne straina de acest fenomen ce se va desfasura sub ferestrele sale. Legea sportului din 2000 îi permite sa finanteze inclusiv structuri sportive locale private. Este vorba, din partea sa, despre o implicare inteligenta într-o forma sanatoasa de educatie a copiilor sai. Din acest punct de vedere ea, Primaria Ocna Mures, va trebui sa asigure acestui fenomen social accesul la serviciul public si la impozitul platit de catre cetatenii urbei. Sub ce forma ? Sub forma accesului la resursele minimale în materie de sport. Adica accesul la stadionul Soda si la salile de sport ale orasului pentru sportivii clubului, la meciuri si antrenamente, si plata utilitatilor de la stadion si sali de sport inclusiv a unui gardian permanent al locului. Acest tip de conventie public-privat trebuie semnata pentru o durata de 5 ani în medie, renegociabila dupa aceea, în asa fel încât clubul sportiv din Ocna Mures sa poata avea o strategie proprie de dezvoltare pe termen cel putin mediu ;

(c) Tertio, o conventie anuala prin care Primaria Ocna Mures sa aloce o subventie variabila pentru clubul sportiv. Aceasta subventie poate sa existe sau nu în functie de starea finantelor orasului. În orice caz, în forma sa minimala, aceasta subventie ar trebui sa acopere salarizarea antrenorilor de la club, la footbal si la volei, dar si plata unor asigurari medicale specifice minimale pentru toti sportivii licentiati la club, care sunt în majoritate covârsitoare copii si juniori, ca sa iesim odata pentru totdeauna din sfera sportului practicat ca la sfârsit de secol 19 si început de secol 20. Pentru rapel, banii dati acum si sub forma aceasta la copii si juniori de catre comunitate sunt bani care îi economisesc înzecit pe cei dati mai târziu sistemului de sanatate ca sa trateze obezitati, depresii, adictiuni de tot felul, etc. Adica educatie si preventie publice. În aceasta constructie, ar fi absolut anormal ca sa se mai plateasca din banul public prime pentru jucatori sau pentru rezultate deosebite cum pare ca se întâmpla acum. Acesta este rolul banului privat ce va putea si va trebui sa intre în bugetul unei persoane morale de drept privat si din alte surse proprii, în afara de banul public minimal, în asa fel încât performantele structurii private sa se amelioreze. Acesta este, in fine, rostul schimbarii de regim juridic propus mai sus. Pentru ca singura relatie juridica care trebuie sa mai ramâna în picioare între Primaria Ocna Mures si C.S. Ocna Mures va trebui sa fie reprezentata de catre contract-cadru si subventie si nu de decizie executiva a celei dintâi numite în structurile celei din urma.

Lucrurile sunt simple atunci când exista pasiune, competenta, rigoare si onestitate intelectuala. Ocna Mures a avut oameni din acestia la clubul sau sportiv în ultimii ani dar « si- a permis » luxul sa-i piarda. Elementele exterioare ce complica aceste lucruri sunt doua la numar : oportunismul si oglinda. Primul traduce vointa unora de a pune interesul personal în prim plan în dauna comunitatii iar cel de-al doilea permite « sportul » de a povesti nevestei cât sunt unii de neînlocuit. Cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit care înteleg poate prea târziu ca nu au avut la dispozitie decât o clipa în aceasta viata. O clipa si nimic mai mult din timpul acesta cosmic. De ce atunci sa o risipim aiurea, cu nimicuri, când suntem înca sanatosi si putem face un pic mai mult decât generatia de dinainte ? Obiectivul, singurul posibil, este acela de a lasa o urma, cât de mica, în ochii celor care ne-au iubit. Suntem cu totii originari din tara celor care ne-au iubit. Acesta este rostul intim al rândurilor de fata.”

