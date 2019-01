Deputatul PNL Florin Roman: PSDragnea `umflă` veniturile din pix pentru a se încadra în ținta de deficit

Am adresat o interpelare ministrului Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, încă din noiembrie anul trecut, in care solicitam un răspuns la termenul de depunere al bugetului de stat in parlament. In 14 decembrie, Ministerul de Finanțe îmi raspunde ca bugetul este creionat și ca urmează a fi trimis in parlament. Și de atunci au trecut trei săptămâni, iar bugetul nu a fost nici măcar trecut prin ședința de guvern.

Este dovada minciunii și disperării PSDragnea, care de la preluarea puterii a împrumutat, pe creștere economică România cu 20 de miliarde de euro. Cu 7 miliarde de euro mai mult decât a luat Boc, in perioada crizei economice, dar pe care, premierul de atunci i-a depus in Trezoreria BNR, nu i-a tocat ca PSDragnea. Motivul real al întârzierii bugetului de stat este ca tripleta Dragnea-Vilcov-Teodorovici umbla la “umflarea” din pix a veniturilor, pentru încadrarea aritmetica in deficitul de 3 %.

La ora actuala, se fac presiuni enorme pentru umflarea fondurilor administrate de ANAF și din absorbția fondurilor europene. Numai ca nici așa nu le iese socoteala, ca sa nu mai vorbim ca au prognozat o creștere economică de 5,5 %.

PNL solicita ministrului de finanțe sa vina de urgentă in guvern și in Parlament cu bugetul de stat și sa spună adevarul romanilor. Legea răspunderii ministeriale îl obliga la onestitate, chiar dacă adevarul oferit de PSDragnea doare. Iar pe romani ii va costa in următorii 20 de ani!

Florin Roman,

Deputat PNL