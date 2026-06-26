Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.06 – 05.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 29.06 – 5.07.2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 minute

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.06 – 05.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 29.06 – 5.07.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din județul Alba.

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Întreruperile programate pentru intervalul 29.06-  05.07.2026

Nr.crt.   ADRESA INTERVAL

  • CENADE, Strada PRINCIPALA partial – 08/07/2026 09:00 – 08/07/2026 15:00 

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 29.06-05.07.2026 

Nr.crt.   ADRESA INTERVAL

1 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 03/07/2026 08:00 – 03/07/2026 15:00 

2 METES, Strada PRINCIPALA partial – 03/07/2026 08:00 – 03/07/2026 15:00 

3 ALBA IULIA, Strada IENUPARULUI – 02/07/2026 09:00 – 02/07/2026 17:00 

4 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 02/07/2026 08:00 – 02/07/2026 15:00 

5 METES, Strada PRINCIPALA partial – 02/07/2026 08:00 – 02/07/2026 15:00 

6 BLAJ, Strada CLUJULUI partial – 01/07/2026 10:00 – 01/07/2026 12:00 

7 BLAJ, Strada EROILOR partial – 01/07/2026 10:00 – 01/07/2026 12:00 

8 BLAJ, Strada CLUJULUI partial – 01/07/2026 10:00 – 01/07/2026 11:00 

9 BLAJ, Strada GARII TOTAL – 01/07/2026 10:00 – 01/07/2026 11:00 

10 BLAJ, Strada CLUJULUI partial – 01/07/2026 09:00 – 01/07/2026 10:00 

11 BLAJ, Strada GARII TOTAL – 01/07/2026 09:00 – 01/07/2026 10:00 

12 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 01/07/2026 08:00 – 01/07/2026 15:00 

13 METES, Strada PRINCIPALA partial – 01/07/2026 08:00 – 01/07/2026 15:00 

14 ALBA IULIA, Strada ALEEA SPORTIVILOR partial – 01/07/2026 08:00 – 01/07/2026 14:00 

15 ALBA IULIA, Strada STADIONULUI Partial – 01/07/2026 08:00 – 01/07/2026 14:00 

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica:  Suport/Întreruperi energie electrică. 

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. 

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

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