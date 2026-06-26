DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.06 – 05.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 29.06 – 5.07.2026

Silvia Puie, un nou mandat de director al CJAS Alba: A obținut cel mai mare punctaj din țară. A fost singurul candidat din județ Silvia Puie a obținut un nou mandat de director al CJAS Alba, după ce a reușit să obțină un punctaj final de 91,80 în cadrul concursului pentru acest post. Punctaj probă […]