DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.06 – 05.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 29.06 – 5.07.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.06 – 05.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 29.06 – 5.07.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din județul Alba.
Întreruperile programate pentru intervalul 29.06- 05.07.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
- CENADE, Strada PRINCIPALA partial – 08/07/2026 09:00 – 08/07/2026 15:00
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 29.06-05.07.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 03/07/2026 08:00 – 03/07/2026 15:00
2 METES, Strada PRINCIPALA partial – 03/07/2026 08:00 – 03/07/2026 15:00
3 ALBA IULIA, Strada IENUPARULUI – 02/07/2026 09:00 – 02/07/2026 17:00
4 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 02/07/2026 08:00 – 02/07/2026 15:00
5 METES, Strada PRINCIPALA partial – 02/07/2026 08:00 – 02/07/2026 15:00
6 BLAJ, Strada CLUJULUI partial – 01/07/2026 10:00 – 01/07/2026 12:00
7 BLAJ, Strada EROILOR partial – 01/07/2026 10:00 – 01/07/2026 12:00
8 BLAJ, Strada CLUJULUI partial – 01/07/2026 10:00 – 01/07/2026 11:00
9 BLAJ, Strada GARII TOTAL – 01/07/2026 10:00 – 01/07/2026 11:00
10 BLAJ, Strada CLUJULUI partial – 01/07/2026 09:00 – 01/07/2026 10:00
11 BLAJ, Strada GARII TOTAL – 01/07/2026 09:00 – 01/07/2026 10:00
12 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 01/07/2026 08:00 – 01/07/2026 15:00
13 METES, Strada PRINCIPALA partial – 01/07/2026 08:00 – 01/07/2026 15:00
14 ALBA IULIA, Strada ALEEA SPORTIVILOR partial – 01/07/2026 08:00 – 01/07/2026 14:00
15 ALBA IULIA, Strada STADIONULUI Partial – 01/07/2026 08:00 – 01/07/2026 14:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
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