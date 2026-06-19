DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.06 – 05.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 22.06-28.06.2026

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 20-21 iunie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la Târgul de cArte Alba Transilvania, competiția de alergare montană și alte evenimente din județ În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor fi prezenți în teren pentru asigurarea unui climat de […]