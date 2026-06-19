DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.06 – 05.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 22.06-28.06.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.06 – 05.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 22.06-28.06.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din județul Alba.
Întreruperile programate pentru intervalul 29.06- 05.07.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 ZLATNA, FENES, Strada PRINCIPALA Partial – 01/07/2026 09:00 – 01/07/2026 15:00
2 ZLATNA, FENES, Strada PRINCIPALA Partial – 30/06/2026 09:00 – 30/06/2026 15:00
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 22.06-28.06.2026
1 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 26/06/2026 08:00 – 26/06/2026 15:00
2 METES, Strada PRINCIPALA partial – 26/06/2026 08:00 – 26/06/2026 15:00
3 ALBA IULIA, Bulevard BD.TRANSILVANIEI Bloc 20 – 25/06/2026 09:00 – 25/06/2026 15:00
4 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 25/06/2026 08:00 – 25/06/2026 15:00
5 METES, Strada PRINCIPALA partial – 25/06/2026 08:00 – 25/06/2026 15:00
6 CUGIR, Strada BIRUINTEI – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00
7 CUGIR, Strada CRANGULUI – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00
8 CUGIR, Strada CRINULUI – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00
9 CUGIR, Strada GHEORGHE LAZAR – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00
10 CUGIR, Strada HOREA – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00
11 CUGIR, Strada PLOPILOR – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00
12 CUGIR, Strada STRANDULUI – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00
13 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00
14 METES, Strada PRINCIPALA partial – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00
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