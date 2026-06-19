Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.06 – 05.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 22.06-28.06.2026

Bogdan Ilea

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.06 – 05.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 22.06-28.06.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din județul Alba.

Întreruperile programate pentru intervalul 29.06-  05.07.2026

Nr.crt.   ADRESA INTERVAL

1 ZLATNA, FENES, Strada PRINCIPALA Partial – 01/07/2026 09:00 – 01/07/2026 15:00 

2 ZLATNA, FENES, Strada PRINCIPALA Partial – 30/06/2026 09:00 – 30/06/2026 15:00 

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 22.06-28.06.2026

1 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 26/06/2026 08:00 – 26/06/2026 15:00 

2 METES, Strada PRINCIPALA partial – 26/06/2026 08:00 – 26/06/2026 15:00 

3 ALBA IULIA, Bulevard BD.TRANSILVANIEI Bloc 20 – 25/06/2026 09:00 – 25/06/2026 15:00 

4 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 25/06/2026 08:00 – 25/06/2026 15:00 

5 METES, Strada PRINCIPALA partial – 25/06/2026 08:00 – 25/06/2026 15:00 

6 CUGIR, Strada BIRUINTEI – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00 

7 CUGIR, Strada CRANGULUI – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00 

8 CUGIR, Strada CRINULUI – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00 

9 CUGIR, Strada GHEORGHE LAZAR – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00 

10 CUGIR, Strada HOREA – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00 

11 CUGIR, Strada PLOPILOR – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00 

12 CUGIR, Strada STRANDULUI – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00 

13 METES, ISCA, Strada PRINCIPALA Partial – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00 

14 METES, Strada PRINCIPALA partial – 24/06/2026 08:00 – 24/06/2026 15:00 

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