DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 28.09-04.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 21.09-27.09.2026

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 19-20 septembrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la spectacolul de cascadorii al lui Lae Dreghici, la Toamna Cugireană, Bogățiile Toamnei de la Blaj și la competiții sportive din județ În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din Alba vor fi prezenți la manifestările cultural-artistice și sportive organizate în […]