DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 28.09-04.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 21.09-27.09.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 28.09-04.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 21.09-27.09.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 28.09-04.10.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 SEBES – Strada UNIRII, Strada TRAIAN partial, Strada SURIANU, Strada SPITALULUI, Strada CALUGARENI 29/09/2026 09:00 – 29/09/2026 17:00
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 21.09-27.09.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 23/09/2026 08:00 – 23/09/2026 15:00
2 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 23/09/2026 08:00 – 23/09/2026 15:00
3 ALBA IULIA – Strada TABEREI, Strada SURIANULUI, Strada POIENITEI, Strada PETRESTI, Strada MURESULUI, Strada GORUNULUI, Strada CIOCARLIEI, Strada CAMPENI, Strada ALUNIS 23/09/2026 08:00 – 23/09/2026 16:00
4 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 24/09/2026 08:00 – 24/09/2026 15:00
5 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 24/09/2026 08:00 – 24/09/2026 15:00
6 IGHIU, IGHIEL, Strada PRINCIPALA 24/09/2026 08:00 – 24/09/2026 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
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