DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026 și suplimentar pentru intervalul 09.02.2026-15.02.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. SONA, BIIA, Strada PRINCIPALA partial 19/02/2026 08:00 – 19/02/2026 15:00
Suplimentar pentru intervalul 09.02.2026-15.02.2026
1. SASCIORI, TONEA, Strada PRINCIPALA PARTIAL – 10/02/2026 09:00 – 10/02/2026 15:00
2. SONA, BIIA, Strada PRINCIPALA partial – 11/02/2026 08:00 – 11/02/2026 15:00
3. IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA zona Baia – 11/02/2026 08:00 – 11/02/2026 15:00
4. ALBA IULIA, Strada PIATRA CORBULUI, Strada LA RECEA – 11/02/2026 08:00 – 11/02/2026 15:00
5. ALMASU MARE, GLOD, Strada PRINCIPALA Partial – 12/02/2026 09:00 – 12/02/2026 16:00
6. ALMASU MARE, GLOD, Strada PRINCIPALA Partial – 13/02/2026 09:00 – 13/02/2026 16:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
