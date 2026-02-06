Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026 și suplimentar pentru intervalul 09.02.2026-15.02.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. SONA, BIIA, Strada PRINCIPALA partial 19/02/2026 08:00 – 19/02/2026 15:00

Suplimentar pentru intervalul 09.02.2026-15.02.2026

1. SASCIORI, TONEA, Strada PRINCIPALA PARTIAL – 10/02/2026 09:00 – 10/02/2026 15:00

2. SONA, BIIA, Strada PRINCIPALA partial – 11/02/2026 08:00 – 11/02/2026 15:00

3. IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA zona Baia – 11/02/2026 08:00 – 11/02/2026 15:00

4. ALBA IULIA, Strada PIATRA CORBULUI, Strada LA RECEA – 11/02/2026 08:00 – 11/02/2026 15:00

5. ALMASU MARE, GLOD, Strada PRINCIPALA Partial – 12/02/2026 09:00 – 12/02/2026 16:00

6. ALMASU MARE, GLOD, Strada PRINCIPALA Partial – 13/02/2026 09:00 – 13/02/2026 16:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica:  Suport/Întreruperi energie electrică. 

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. 

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

