DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026 și suplimentar pentru intervalul 09.02.2026-15.02.2026

AMENZI de aproape 400.000 de lei date de Jandarmeria Alba în 2025: Câte misiuni au executat jandarmii din județ anul trecut Jandarmeria Alba a executat aproape 5.000 de misiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, rezultă din bilanțul instituției. Jandarmii din Alba au dat anul trecut amenzi de aproape 400.000 de lei, potrivit aceluiași document. […]