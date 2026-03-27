DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 06.04.2026-12.04.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 30.03.2026-05.04.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 06.04.2026-12.04.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. ALBA IULIA – Strada GEMINA PARTIAL, Strada ALEEA SFANTUL CAPISTRANO PARTIAL 06/04/2026 09:00 – 06/04/2026 15:00
2. ALBA IULIA, Strada UNIRII PARTIAL 07/04/2026 09:00 – 07/04/2026 15:00
Suplimentar pentru intervalul 30.03.2026-05.04.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. SEBES – Str. STAR RELEU, Str. RADIO REINTREGIREA, Str. PTA ONICHE, Str. PT POMPE GA 1, Str. PT 55 SEBES, Str. PT BAU MASTER, Str. CALARASI PARTIAL, STR PTA PESCARIE DELTA PLUS 31/03/2026 09:00 – 31/03/2026 15:00
2. ALBA IULIA, Strada TALMACIU PARTIAL 01/04/2026 08:00 – 01/04/2026 12:00
3. INTREGALDE, TECSESTI, Strada PRINCIPALA 01/04/2026 08:00 – 01/04/2026 15:00
4. INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 01/04/2026 08:00 – 01/04/2026 15:00
5. INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 01/04/2026 08:00 – 01/04/2026 15:00
6. INTREGALDE, MODOLESTI(INTREGALDE, Strada PRINCIPALA 01/04/2026 08:00 – 01/04/2026 15:00
7. INTREGALDE, IVANIS, Strada PRINCIPALA 01/04/2026 08:00 – 01/04/2026 15:00
8. INTREGALDE, GHIONCANI, Strada PRINCIPALA partial 01/04/2026 08:00 – 01/04/2026 15:00
9. CUGIR – Str. MURESULUI 1, Str. CONSTRUCTORULUI 8, Str. CONSTRUCTORULUI 7, Str. CONSTRUCTORULUI 6, Str. CONSTRUCTORULUI 5, Str. CONSTRUCTORULUI 4, Str. CONSTRUCTORULUI 3, Str. CONSTRUCTORULUI 2, Str. ALEXANDRU SAHIA 9, Str. ALEXANDRU SAHIA 8, Str. ALEXANDRU SAHIA 6, Str. ALEXANDRU SAHIA 18, Str. ALEXANDRU SAHIA 13, Str. ALEXANDRU SAHIA 12, Str. ALEXANDRU SAHIA 11, Str. ALEXANDRU SAHIA 10 01/04/2026 09:00 – 01/04/2026 11:00
10. CUGIR – Str. VICTORIEI 19, Str. VICTORIEI 17, Str. ALEXANDRU SAHIA 32, Str. ALEXANDRU SAHIA 30, Str. ALEXANDRU SAHIA 28, Str. ALEXANDRU SAHIA 26, Strada ALEXANDRU SAHIA 24, 01/04/2026 11:00 – 01/04/2026 13:00
11. SANTIMBRU, Strada PRINCIPALA PARTIAL 02/04/2026 08:00 – 02/04/2026 12:00
12. INTREGALDE, TECSESTI, Strada PRINCIPALA 02/04/2026 08:00 – 02/04/2026 15:00
13. INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 02/04/2026 08:00 – 02/04/2026 15:00
14. INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 02/04/2026 08:00 – 02/04/2026 15:00
15. INTREGALDE, MODOLESTI(INTREGALDE, Strada PRINCIPALA 02/04/2026 08:00 – 02/04/2026 15:00
16. INTREGALDE, IVANIS, Strada PRINCIPALA 02/04/2026 08:00 – 02/04/2026 15:00
17. INTREGALDE, GHIONCANI, Strada PRINCIPALA partial 02/04/2026 08:00 – 02/04/2026 15:00
18. GALDA DE JOS, OIEJDEA, Strada PRINCIPALA partial 03/04/2026 08:00 – 03/04/2026 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
