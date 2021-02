De MÂINE, Alba Iulia rămâne fără GRATUITATE la transportul public. Sunt afectați pensionarii, elevii și studenții

Alba Iulia rămâne fără GRATUITATE la transportul public de persoane. Sunt afectați pensionarii, elevii și studenții

Începând cu 24 februarie 2021, ora 12.00, toți albaiulienii vor plăti preț întreg pentru transportul în comun. STP este obligată să impună această măsură ca urmare a restanțelor la plată acumulate de Primăria Alba Iulia.

Datoriile către societatea de transport se ridică, în prezent, la aproape 3 milioane de lei. Refuzul primăriei la plata facturilor emise pentru serviciile prestate în acest an a dus la situații limită în desfășurarea activității, pornind de la imposibilitatea întreținerii eficiente și fără compromisuri a flotei de autobuze, până la incapacitatea plății salariilor pentru cei 200 de angajați. Pentru a putea menține activitatea de transport public, serviciu absolut esențial pentru Alba Iulia și celelalte localități membre ale AIDA TL, STP va încasa de la albaiulieni prețul întreg pentru un bilet care permite călătoria timp de o oră, chiar și de la cei care beneficiază de reduceri și gratuitate la transport.

„Din păcate, paharul s-a umplut iar vina pentru acest lucru o poartă, strict, conducerea primăriei. Îi transmit acest lucru fără nici o rezervă domnului primar Gabriel Pleșa și îl asigur că războiul pe care crede că-l poartă cu STP este unul împotriva albaiulienilor și nu numai. Au trecut luni de zile în care noi nu am făcut altceva decât să fim evaluați și, în cele din urmă, declarați câștigători ai unei licitații. Au existat suficiente ocazii, garantate de lege, în care domnul Pleșa ar fi putut fi prezent, pentru că a primit un mandat să rezolve problemele unui oraș, nu să le pornească. Firma noastră, cu tot ce înseamnă costuri cu salarii, întreținerea mijloacelor de transport, combustibili etc. nu poate să-și mai acopere cheltuielile pentru acest segment al gratuităților. Asta, atenție, în condițiile în care Gabriel Pleșa, în calitate de primar, nu onorează la plată facturile restante pe care municipalitatea le are față de societatea noastră.

Îi spun domnului Pleșa că expresia „ne-am luat orașul înapoi” nu e decât o mostră de ipocrizie, de mână întinsă unora care au stat pe margine și acum își doresc ce nu e firesc: să ne întoarcem la lumânare, la trucuri de preluat afaceri peste noapte. Regret enorm că această situație nu a fost tratată responsabil și ajungem să dar nu mai putem accepta ca lucrurile să fie tratate cu dispreț față de lege și albaiulieni. Iar cei care, de mâine, veți vedea pe stradă mai mulți pensionari, elevi sau studenți decât astăzi, să știți și să nu uitați, că o parte din ei au fost dați jos, și la propriu și la figurat, din autobuzul cu care erau obișnuiți să meargă și să-și rezolve problemele de zi cu zi. Iar oamenii aceștia, vă asigur, că nu au nicio vină că unora le arde de strategii murdare, fără alternative clare și fără a avea habar de lege. Pentru mine, personal, la Alba Iulia, ziua de 24 februarie 2021 este o zi mai neagră decât „eșapamentul” oricărui politician sau edil care-și hrănește orgoliul sau interesul pe spatele cetățeanului pe care este obligat să-l sprijine.” – Stelian Nicola, director STP Alba Iulia.

STP își exprimă, în mod răspicat, regretul pentru această situație. Lucrurile ar putea reveni la normal sau, dimpotrivă, se poate ajunge la blocarea transportului local, în funcție de ce decizii va adopta conducerea primăriei.

Considerăm că suntem îndreptățiți să solicităm respectarea legilor în vigoare, respectiv asumarea în cadrul Consiliului Local, cât mai repede, a contribuției la AIDA TL, pentru anul 2021, dar și plata facturilor către STP garantată de încadrarea în limita de 1/12 din bugetul anului anterior, până la votarea bugetului. Refuzul de a participa la ședințele AIDA TL, dar și faptul că până la această dată nu s-a promovat niciun proiect de HCL privind contribuția Municipiului Alba Iulia la AIDA-TL, ar putea face imposibilă plata facturilor restante, mai devreme de luna aprilie.