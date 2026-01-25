De ce întârzie finalizarea investiției de reabilitare energetică a clădirilor Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 29 ianuarie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: “Creșeterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul Tehnologic Alexandru Domșa”.

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, MDLPA și UAT – Municipiul Alba Iulia au încheiat contractul de finanțare nr. 144294 din 20.12.2022, având ca obiect acordarea de finanțare proiectului: “ CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMȘA”, str. Tudor Vladimirescu, nr. 143.

Menționăm că prin investiția propusă se urmărește: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior, reducerea consumului de gaze naturale combustibile utilizate la prepararea agentului termic pentru încălzire, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice, reducerea cheltuielilor cu încălzirea spațiilor pe perioada de iarnă, reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă, soluții moderne și materiale de calitate pentru rezolvarea degradărilor nestructurale, realizarea de strategii pentru eficiență energetică cum ar fi, de exemplu, strategii de reducere a CO2.

„Implementarea proiectului, după toate formalitățile admnistrative independende de instituția noastră, a început practic, prin lucrări efective în luna octombrie 2024. Termenul de execuție a fost de 12 luni, respectiv până în data de 24 octombrie 2025, prelungit ulterior până la data de 31.03.2026. Progresul fizic la această dată este de 99%.

Conform aceluiași document, în luna septembrie 2025, dupa montarea echipamentelor consumatoare de energie electrică (pompe de caldură, stații încărcare auto) am solicitat Distribuție Energie Electrică România (DEER) aviz tehnic de racordare la rețeaua de energie electrică. In data de 08.10.2025 a fost emis Avizul tehnic de racordare pentru

consumator noncasnic nr. 7040250903051 pentru aprobarea racordării la rețeaua electrică a locului de consum Colegiul Tehnic Alexandru Domșa. Potrivit acestui aviz se impun lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice în vederea creării condițiilor tehnice necesare racordării punctului de consum. Implementarea soluției propusă de DEER este în sarcina beneficiarului.

În cadrul contractului de lucrări este prevazută ajustarea prețului contractului potrivit formulei de ajustare An=av+(1-av)*In/Io, în baza căreia s-au emis facturi de ajustare cu încadrarea în valoarea aprobată a devizului general. Întrucat costul estimat pentru ajustări preț contract nu acoperă integral actualizările calculate cu raportare la indicii statistici publicați, este necasară actualizarea devizului general și aprobarea acestuia în consilul local”, se arată în raportul de specialitate al Serviciului Investiții și Lucrări Publice din cadrul Primăriei Alba Iulia.

Perioada estimată de recepție și întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor va fi in intervalul mai – iunie 2026, intrucât receptia la terminarea lucrărilor se poate organiza doar după implementarea soluțiilor din ATR și punerea în funcțiune a echipamentelor, în mod corespunzător.

Astfel, la actualizarea devizului general s-au luat în considerare:

– situațiile de lucrări autorizate și plătite pentru lucrări

– facturile, avizele/autorizațiile depuse către finanțator

– ajustările de preț calculate de constructor și verificate conform legii și contractului

– modificarea TVA

– restul de executat la această dată

– necesarul de putere conform ATR emis electrică

Valoarea actualizată a obiectivului de investiții este 28.041.222,52 lei inclusiv TVA, din care eligibil 26.380.360,80 lei.

