Datoria externă a României, în continuă creștere: Aproape 2 miliarde de euro în plus doar în luna ianuarie 2026
Datoria externă a României, în continuă creștere: Aproape 2 miliarde de euro în plus doar în luna ianuarie 2026
Datoria externă a României a continuat să crească la începutul anului 2026, semn că presiunile financiare externe se mențin ridicate. Datele publicate de Banca Națională a României arată o majorare de aproape 2 miliarde de euro doar în luna ianuarie, în timp ce structura datoriei indică evoluții diferite între componenta pe termen lung și cea pe termen scurt, alături de modificări ale indicatorilor de acoperire și sustenabilitate.
Creștere a datoriei externe totale
Datoria externă totală a crescut cu 1 986 milioane euro în ianuarie 2026, ajungând la 229 333 milioane euro, conform datelor facute publice de BNR.
”În luna ianuarie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1 986 milioane euro, până la 229 333 milioane euro”, a anunţat marţi BNR.
Evoluția datoriei pe termen lung
Datoria externă pe termen lung a însumat 181 719 milioane euro la 31 ianuarie 2026 (79,2 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,3 la sută faţă de 31 decembrie 2025;
Datoria pe termen scurt, ușor în scădere
Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2026 nivelul de 47 614 milioane euro (20,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,6 la sută faţă de 31 decembrie 2025.
Indicatori de sustenabilitate
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,8 la sută în luna ianuarie 2026, comparativ cu 17,2 la sută în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2026 a fost de 7,2 luni, comparativ cu 6,0 luni la 31 decembrie 2025.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2026 a fost de 109,6 la sută, comparativ cu 104,8 la sutembrie 2025.
Datoria externă a României, în continuă creștere: Aproape 2 miliarde de euro în plus doar în luna ianuarie 2026
Datoria externă a României, în continuă creștere: Aproape 2 miliarde de euro în plus doar în luna ianuarie 2026 Datoria...
