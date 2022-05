Daniel Breaz, rectorul UAB: „Se fac afirmaţii că România are prea multe universităţi. Dimpotrivă, e loc pentru mai bine”

Prof. univ. dr. Daniel Breaz, rectorul Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, arată spre rolul de motor de dezvoltare regională pentru România pe care îl au universităţile şi îi contrazice pe cei care cred că România are prea multe astfel de instituţii.

„Sunt perfect de acord că avem nevoie de instituţii de învăţământ superior care să fie în topurile internaţionale, în top 500 Shanghai. Avem universităţi care pătrund în aceste topuri, avem un învăţământ superior recunoscut. România are un învăţământ medical recunoscut în toată lumea, nu doar în UE. Da, România a dovedit că specialiştii produşi în diferite domenii sunt extrem de rapid integrabili pe piaţa muncii.

Ridic următoarea problemă sau următoarea întrebare: Credeţi că aceste companii multinaţionale care vin, au venit şi vor veni în România, vin aici doar pentru facilităţile fiscale? Doar pentru oferta pe care le-o pune la dispoziţie un UAT? Nu! Vin în primul rând pentru resursa umană foarte bine pregătită. Am văzut companii gen Microsoft. Credeţi că a venit în România ca să aducă informaticieni din alte ţări ale lumii pentru a dezvolta anumite proiecte? Nu. Au venit în România pentru că au găsit tineri foarte bine pregătiţi şi uşor integrabili. Vin pentru resursa umană, care este rodul muncii cadrelor didactice în universităţile din România”, a declarat Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, Rector Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la conferinţa DC MEDIA GROUP Rolul învățământului superior românesc.

„Nu avem multe universităţi. E loc pentru mai bine”

„Am făcut o analiză la nivel naţional şi am văzut că acolo unde există o universitate, în zona respectivă, în oraş, judeţ, regiune, cum vreţi să definim zona, dezvoltarea e cu totul alta. Din punct de vedere demografic vedem o creştere a populaţiei, o medie de vârstă scăzută, o dezvoltare din toate punctele de vedere, începând de la imobiliare până la atractivitatea pentru companii naţionale, multinaţionale, mici business-uri, huburi de afaceri cu idei pe care tinerii absolvenţi vin şi le dezvoltă acolo unde au învăţat, unde s-au pregătit. De ce am spus acest lucru?

Pentru că observăm că se fac anumite afirmaţii de genul că în România sunt prea multe universităţi. Dar oare cineva a numărat câte universităţi sunt, raportate la populaţie, în SUA? Oare cineva a făcut acest calcul în Germania, Franţa, orice altă ţară? Vă spun eu, nu avem multe universităţi în România. Dimpotrivă, există loc şi pentru mai bine”, a mai spus acesta.

România, 25% tineri cu studii superioare. Media europeană, peste 40%

„Iarăşi, o analiză pe care am făcut-o. Fiecare universitate se dezvoltă în funcţie de capacitatea managerială a echipei de conducere, în funcţie de performanţele cadrelor didactice, de vizibilitatea universitară, de rolul pe care l-a avut de-a lungul timpului. Sunt universităţi înfiinţate acum 200 de ani, altele înfiinţate acum 20-30 de ani. Dar fiecare dintre acestea, aşa cum am spus, are un rol bine definit în dezvoltarea ţării. În momentul acesta discutăm despre o creştere a mediei de tineri care să obţină o diplomă de studii superioare. Media europeană este 40-42 %. În România avem 25% în momentul de faţă. Trebuie să ne gândim cum vom reuşi să ducem către învăţământul superior cât mai mulţi tineri, astfel încât acest procent să crească. Să avem cât mai mulţi tineri educaţi într-o universitate din România”, a mai punctat Daniel Breaz.

Exemplul Universităţii Alba Iulia

„Fiecare universitate are dreptul să atingă culmi cât mai înalte. Dar sunt şi universităţi care trebuie să se gândească cât mai bine cum pot pune umărul la dezvoltarea regională. Vin de la Alba Iulia, unde universitatea a fost înfiinţată acum 31 de ani. Cineva îmi spunea de ce nu spun că prima universitate de la Alba Iulia a fost la 1622, eveniment sărbătorit sâmbăta trecută la Cetatea Marii Uniri. 400 de ani de învăţământ superior la Alba Iulia. Nu pretindem că suntem continuatorii acelui Colegiu de rang universitar. Suntem o universitate care ne-am înfiinţat acum 31 de ani şi cred că am făcut lucruri de calitate, destul de apreciate. Dar ce vreau să aduc în discuţie aici. Am observat o creştere demografică a municipiului Alba Iulia, a bazinului nostru de studenţi care cuprinde tot judeţul Alba, o parte importantă a judeţului Hunedoara. Sunt şi multe companii care vin spre Alba Iulia. Nu trebuie să fim niciodată izolaţi. Atunci când am avut afirmaţii din partea mediului privat că absolvenţii nu sunt suficient de pregătiţi, i-am întrebat care e rolul lor în pregătirea absolvenţilor. Săptămânile de practică sunt insuficiente. Când tinerii mergeau la un astfel de angajator, de multe ori li se spunea să îşi vadă de vacanţă, primeau hârtia şi gata. Am spus că e nevoie de practică, de integrare din timpul facultăţii. Acest lucru se întâmplă şi dezvoltăm un mediu sănătos”, a concluzionat Daniel Breaz.