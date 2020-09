Daniel Breaz: „PSD Alba nu mai are, în prezent, niciun filtru de selecție, de recrutare a oamenilor care pot aduce plus-valoare în societate”

Fostul Ministru al educației și senator de Alba, Daniel Breaz este de părere că PSD Alba și-a pierdut valorile și că acționează doar pentru a-și satisface proriile interese prin funcții sau avantaje. Acesta a mai spus într-o postare și că USR „încearcă să lovească în orice proiect constructiv doar pentru că nu a fost ideea lor”.

„Din momentul în care am ales să fac pasul în lumea politică am știut că peisajul nu este tocmai unul colorat în nuanțe plăcute. Pentru că majoritatea personajelor care îl alcătuiesc au mereu câte o agendă ascunsă care primează, în detrimentul celei care ar trebui sa existe, non-stop, pe masa omului politic: agenda cetățeanului.

Nu exagerez dacă spun că simt, uneori, că am intrat în lumea picturilor lui Hyeronimus Bosch. Însă valorile cu care am plecat la drum, în lumea politicii, nu mi le poate clinti absolut nimeni – cred cu tărie că politica trebuie să fie făcută, exclusiv, pentru a aduce bunăstare în societate, în familiile fiecărui român. Și asta am și făcut. Atât din postura de senator, cât și din onoranta demnitate de ministru. Cu bun simț, bune intenții și cu multă energie pozitivă poți înlătura nuanțele gri specifice politicianismului și poți construi proiecte sănătoase, în beneficiul cetățenilor.

Pentru a realiza toate acestea este nevoie de echipe, de oameni care au același crez al politicii în beneficiul cetățeanului. Ori, în prezent, PSD Alba și-a pierdut busola, a eșuat lamentabil la acest capitol, excelând, cu mari performanțe, la satisfacerea intereselor personale, la generarea unor conflicte nu în jurul marilor idei, a proiectelor de dezvoltare, ci pentru accederea în diverse funcții.

Pentru a dobândi putere cu scopul de a-și îndeplini propriile agende ascunse atât de îndepărtate de cele ale societății, ale cetățeanului de rând.

PSD Alba nu mai are, în prezent, niciun filtru de selecție, de recrutare a oamenilor care pot aduce plus-valoare în societate. Astfel că nu au avut nici măcar capacitatea de a promova candidați în toate UAT-urile din județ. Ori, cu astfel de organizații lipsite de viziune, fără contact cu realitatea, cu nevoile cetățeanului de rând, nu ai cum să construiești și să aduci bunăstare în societate.

Convingerea mea personală este că cea mai bună cale către promovarea politicilor publice este prin intermediul dialogului civilizat, al bunelor relații. Prin parteneriate care au drept scop binele cetății. De-a lungul celor nouă ani, de când sunt Rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, am promovat cultura dialogului și am crezut / cred, cu tărie, că liantul tuturor celor participă la viața urbei este bunăstarea cetățeanului și dezvoltarea armonioasă a orașelor, comunelor, satelor. Însă, de foarte multe ori am observat cum unii politicieni folosesc limbajul agresiv pentru a se impune în fața celui pe care îl consideră dușman (pentru că reprezintă altă formațiune politică), nu partener de dialog.

Alții, foști colegi de partid au încercat prin diverse mijloace și căi să pună piedici doar pentru că se aflau în goană după poziții călduțe, funcții sau diverse alte interese personale și respingeau orice idee care are legătură cu bunăstarea orașului și a cetățenilor.

Cei de la USR Alba, care se prezintă cu măștile de oameni noi în politică, buimaci de la atâtea peripluri prin partide și cu multe frustrări acumulate din cauza respingerilor succesive, încearcă să lovească în orice proiect constructiv doar pentru că nu a fost ideea lor. Aceeași strategie pe care au adoptat-o și în cadrul partidelor din care au făcut parte înainte, chiar dacă acum încearcă să se vopsească în USR Plus.

Ori în politică nu trebuie să primeze dușmănia, ci parteneriatul și competiția onestă. Astfel pot spune că am întâlnit și surprize plăcute in administratia locala din Alba Iulia. Oameni care au înțeles că universitatea reprezintă un spațiu la care ar trebui să contribuie toți cei care conduc destinele județului tocmai pentru că există un bazin bun de recrutare pentru viitori lideri ai urbei / judetului: ingineri, profesori, antreprenori, cercetători etc. Consider că cei care ocupă demnități în cadrul aparatului administrativ local și județean trebuie să fie aplecați spre fiecare aspect al societății și să reprezinte interesele tuturor celor care compun micro-societatea.

Cu un leadership curat, onest si centrat pe dezvoltare, atragere de investitori, pe educație și cercetare, cred că Alba Iulia își va menține locul binemeritat pe harta orașelor și județelor cu performanțe notabile.

Oamenii politici și, în special, cei care își asumă conducerea unui oraș, trebuie să aibă o viziune pe termen lung. Prea mult timp România a fost condusă cu proiecte făcute pe genunchi, de la o zi la alta. Alba Iulia a dat dovadă că a avut lideri care privesc în viitor și nu gândesc în paradigma celor 4 săptămâni de campanie, ci strict în cea de 4 ani, când trebuie să faci tot ce poți pentru a îndeplini programul promis. Iar încrederea pe care o au albaiulienii în demnitarii aleși reprezintă exemple clare că atunci când respecți ce promiți, când livrezi tot ce ai gândit în planurile de dezvoltare și îți pasă de cetățeni, poți avea o imagine impecabilă în ochii cetățenilor și implicit, susținerea lor.” a susținut Daniel Breaz într-o postare publicată pe o rețea de socializare.