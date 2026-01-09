Daniel Ancuța, fost preot al parohiei ortodoxe Bălcaciu, a trecut la cele veșnice: A slujit în condiții vitrege în primii ani

Părintele Daniel Ancuța, preot al parohiei Bălcaciu, protopopiatul Blaj, în perioada 1975-2016, a trecut la cele veșnice în seara zilei de joi, 8 ianuarie 2026.

Slujba de înmormântare a părintelui Daniel va fi oficiată duminică, 11 ianuarie 2026, la biserica „Nașterea Domnului” din municipiul Sibiu, de către un sobor de preoți.

Preotul Daniel Ancuța s-a născut la data de 20 iulie 1950 în satul Făurești, comuna Făurești, localitate ce aparține actualmente de județul Vâlcea. Părinții săi se numeau Ștefan și Ioana. Era al treilea copil al familiei, frații săi devenind unul medic, celălalt, preot. Clasele primare le-a urmat în satul natal. În anul 1960, familia Ancuța s-a mutat la Sibiu, astfel că tânărul Daniel a urmat clasele V-VIII la Sibiu. După absolvirea Liceului „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, în anul 1970, este admis la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1974, susținând lucrarea de licență la catedra de Patristică, sub îndrumarea pe părintelui profesor Alexandru Moisiu.

Pe data de 1 februarie 1975, tânărul Daniel Ancuța s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Eugenia, născută Pițu, din Sibiu, absolventă și ea a Liceului „Gheorghe Lazăr”. În timp ce părintele se dedică parohiei, doamna preoteasă s-a preocupat asiduu de creșterea celor două fiice. Astfel, una a devenit un reputat medic neurolog, iar cealaltă, director economic, ambele fiice fiind stabilite cu familiile la Sibiu. Totodată, cele două fiice ale părintelui i-au oferit privilegiul de a deveni bunic pentru trei nepoți.

Mitropolitul Nicolae Mladin l-a hirotonit pe teologul Daniel Ancuța întru preot la data de 13 iunie 1975, pe seama parohiei Bălcaciu, pe atunci aflată sub jurisdicția protopopiatului Aiud (astăzi în raza administrativă a protopopiatului Blaj). Părintele Daniel Ancuța și-a desfășurat neîntrerupt slujirea pastorală și misionară în parohia Bălcaciu, până la pensionarea din 1 iulie 2016, demonstrând maximă responsabilitate și dragoste deplină față de păstoriții săi din parohie, renunțând la ideea transferului în alte parohii mai înstărite.

Activitatea în plan administrativ a părintelui Daniel a fost remarcabilă și s-a desfășurat într-o comunitate destul de săracă, în care străvechea biserică ortodoxă, construită pe deal, a fost grav avariată de alunecările de teren. Tânărul preot s-a aflat, astfel, încă de la începutul slujirii în moment de cumpănă, iar în aceste împrejurări a fost nevoit să suspende oficierea slujbelor din biserică și să slujească temporar în casa parohială. Conștient de importanța poziționării bisericii în mijlocul comunității, părintele Daniel a început demersurile, chiar din primul an de slujire în Bălcaciu, pentru construirea unei biserici noi, în centrul localității.

Din cauza vicisitudinilor istoriei și adversității regimului politic ateu față de viața duhovnicească a creștinilor ortodocși, etapele pentru împlinirea visului parohienilor și al părintelui Daniel de a zidi „lăcaș lui Dumnezeu” s-au conturat foarte încet, piatra de temelie a bisericii cu hramul „Sfinții Mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea” fiind așezată abia în 9 februarie 1977, în prezența Episcopului Emilian Birdaș al Alba Iuliei. Noua biserică a fost finalizată în anul 1982, iar în 1986 Episcopul Emilian Birdaș, înconjurat de un frumos sobor de preoți și un număr mare de credincioși, a oficiat slujba de târnosire a noii biserici din parohia Bălcaciu, acordând distincția de iconom stavrofor vrednicului slujitor Daniel Ancuța.

În anul 1991, Chiriarhul de atunci al Alba Iuliei, Episcopul Andrei Andreicuț, a fost prezent în mijlocul credincioșilor parohiei Bălcaciu și a oficiat Sfânta Liturghie, prilej cu care, plăcut impresionat de frumusețea bisericii edificate cu jertfă și efort susținut, a dăruit părintelui Daniel o nouă cruce pectorală. Biserica nouă a beneficiat de-a lungul timpului de ample lucrări de înfrumusețare și împodobire: a fost înzestrată în anul 2004 cu un frumos iconostas, sculptat în lemn de stejar și tei, pe care au fost amplasate icoane bizantine. Costul de realizare a iconostasului și a icoanelor a fost susținut în întregime de domnul doctor Teodor, fratele părintelui Daniel.

Noul lăcașul de cult a fost îmbrăcat între anii 2005-2006 în frumosul veșmânt al picturii, în tehnica fresco, de către pictorul bisericesc Constantin Bumbu și echipa sa. Pictura a fost sfințită în anul 2006, prilej cu care Ierarhul de atunci al Alba Iuliei a dăruit părintelui paroh Daniel Ancuța o a treia cruce pectorală. Mobilierul și stranele sculptate, lucrate cu migală, montate în biserică în anul 2008 au desăvârșit întregul edificiu. Părintele Daniel a fost preocupat și de păstrarea și conservarea casei parohiale, care a fost reparată parțial cu ajutorul Primăriei Jidvei în perioada anilor 2010-2011.

În a treia duminică din Postul Sfintelor Paști al anului 2014, întreaga comunitate a parohiei Bălcaciu s-a bucurat de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, care a oficiat, înconjurat de un sobor de clerici, Sfânta Liturghie și slujba de binecuvântare a troiței ridicate în mijlocul satului, prin strădania preotului paroh. Părintele Daniel a fost fidel slujirii preoțești, iar după momentul pensionării sale a rămas slujitor al Sfântului Altar, ca preot îmbisericit al parohiei Bălcaciu. Din toamna anului 2019, părintele Daniel s-a stabilit cu soția la Sibiu, alături de familiile celor două fiice, însă nu a fost lipsit de suferințele inerente bătrâneții, având de înfruntat boala și tristețea pierderii soției, trecută la Domnul în data de 27 ianuarie 2020.

La începutul anului 2026, în data de 8 ianuarie, părintele Daniel Ancuța a trecut la Domnul. Trupul neînsuflețit al vrednicului de pomenire părinte Daniel a fost depus la biserica „Nașterea Domnului”, din municipiul Sibiu, urmând ca slujba de înmormântare să fie oficiată de către un sobor de preoți, duminică, 11 ianuarie 2026, începând cu ora 11.00. Veșnica lui pomenire din neam în neam!

sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei

text: Pr. Ovidiu Pop, Protopop al Blajului

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI