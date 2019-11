Dacian Cioloș își dorește fuziunea cu USR: Ce le-a transmis membrilor PLUS și USR într-o scrisoare

Consiliul Național PLUS a adoptat și transmis, duminică, o scrisoare deschisă pentru membrii PLUS și USR. Partidul lui Dacian Cioloș vrea fuziunea cu partidul lui Dan Barna, potrivit unui comunicat PLUS.

„PLUS și USR nu ar fi apărut și nici societatea nu ne-ar fi dat susținerea și votul de încredere pe care l-am primit. Acest punct de start al nostru ne diferențiază de politicienii vechiului model, ne dă libertatea de conștiință și acțiune politică. Dar, în același timp, poate fi și o vulnerabilitate în fața momentelor dificile inevitabile în politică, așa cum a fost cel prin care tocmai am trecut”, se precizează în scrisoarea transmisă de Consiliul național PLUS.

În aceeași scrisoare, Consiliul național PLUS le transmite membrilor PLUS și USR că trebuie să „elimine rapid orice dubiu sau ezitare, orice nuanță în angajamentul comun” al celor două partide. „Singura soluție viabilă pentru ca Alianța noastră să reușească politic este consolidarea proiectului nostru comun, pentru a ne oferi posibilitatea de a prezenta oameni și programe politice în concordanță cu crezurile noastre și nevoile societății. Pentru asta, este nevoie să lăsăm la o parte toate orgoliile și să ne uităm către o construcție mare și puternică, astfel încât să umplem golul politic rămas în urma vechilor partide”, mai scrie PLUS.

Consiliul PLUS își exprimă dorința ca PLUS să fuzioneze cu USR, iar acest lucru să se facă pe trei piloni. „O structură executivă unică reprezentând diversitatea, consolidând formula deja agreată la nivelul Protocolului Politic al Alianței, coordonată de un secretar general ales prin vot comun al celor două partide”. „Un guvern din umbră și un program politic comun”. „Finalizarea până în februarie 2020 a procesului de desemnare a candidaturilor unice pentru alegerile locale, în baza principiilor agreate în Protocolul Politic al Alianței”.

sursa: libertatea.ro