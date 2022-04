Curs pentru formarea terapeuților ABA, în Alba Iulia: Singura terapie demonstrată științific care ajută copiii cu autism să aibă șansa la o viață fericită

În calitate de psihologi clinicieni și analiști comportamentali acreditați internațional (BCBA), precum și din pasiune pentru acest domeniu relativ nou din țara noastră, ne angajăm să desfășurăm terapia ABA în mod corect, sistematic și eficient, cu atenție și dăruire. Mai mult, dorim să venim în sprijinul comunității prin împărtășirea din experiența și cunoștiințele noastre, organizând astfel un curs de RBT (Registered Behavior Tehnician) în Alba Iulia.

Cine suntem?

Bianca Ioana Pop și Iulia Eliza Părăuan, ambele absolvente a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, precum și a masterului de Tehnici Psihologice de Control al Comportamentului și Dezvoltarea Potențialului Uman, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj Napoca.

După finalizarea studiilor masterale, am urmat o specializarea din cadrul Universității Florida Institute of Technology, obținând în anul 2021 acreditarea internațională de analist comportamental (BCBA – Board Certified Behavior Analyst).

Ca și analist comportamental, ne desfășuram activitatea în cadrul Asociației JoyStory, asociație care a fost înființată în Februarie 2018 cu scopul de a veni în sprijinul comunității din care facem parte. Aici oferim servicii de terapie comportamentală aplicată (ABA), psihoterapie și consiliere psihologică cognitiv-comportamentală, pentru copii cu tulburări din spectrul autist, retard cognitiv sau alte tuburări de dezvoltare comportamentală.

Ce este terapia ABA?

Terapia ABA este singura terapie demonstrată științific care ajută copiii cu autism să aibă șansa la o viață fericită, îmbunătățind comunicarea, abilitățile sociale și cele de învățare folosind întărirea pozitivă. Atfel, terapia ABA este o metodă științifică de a observa comportamentul, de a învăța noi abilități sociale sau de a descrește orice problemă comportamentală. Această terapie este analizată în sute de studii și demonstrată ca fiind singura terapie care ajută copiii cu autism în ceea ce îmbunătățirea ariilor de comunicare, relații sociale, abilitățile de joacă sau auto-servire.

Un alt aspect important de menționat este faptul că printr-o intervenție timpurie se poate ajunge la rezultate semnificativ mai bune, putând vorbi de recuperare. Studii recente ne indică un mare avantaj pe care intervenția timpurie îl are în ceea ce privesc abilitățile sociale, de comunicare și cele cognitive.

Este în regula dacă un copil nu se potrivește într-un tipar, nu ne dorim tipare! Ceea ce ne dorim este o practică focusată pe a ajuta copiii să obțină abilitățile de care au nevoie pentru a funcționa cu succes și pentru a deveni independenți, precum și o echipă care își va da tot interesul pentru a face familia să se simtă auzită și pentru a o sprijini în întreg procesul terapeutic.

Așadar, misiunea noastră este de a permite atât copiilor cu autism, cât și famililor lor să atingă potențialul maxim prin terapia personalizată ABA.

De asemenea, focusul nostru este asupra calității serviciilor pe care le oferim, astfel terapia ABA este gândită și personalizată pentru fiecare copil de către BCBA și implementată de RBT.

BCBA (Board Certified Behavior Analyst) are îndatorirea de a realiza planul personalizat de intervenție, iar RBT – ul este persoana care îl implementează prin tehnici specifice și colectează date conform nevoilor fiecărui client, fiind în permanență coordonat de către analistul comportamental.

Ne dorim să extindem aria comunității pe care o sprijinim prin oferirea unei noi oportunități, respectiv parcurgerea cursului de acreditare RBT (Registered Behavior Tehnician). Structura cursului este împărțită în două module, împreună însumând un total de 40 de ore de training în domeniul analizei comportamentale

Primul modul se va defășura în perioada 6,7,8 Mai 2022, respectiv al doilea în perioada 3,4,5 Iunie 2022, ambele la Alba Iulia.

Acesta satisface o nevoie și totodată reprezintă o obligație a tuturor celor care lucrează cu copii cu tulburări din spectru autist sau alte tulburări pervazive de dezvoltare și doresc să implementeze într-un mod corect și eficient terapia comportamentală aplicată (ABA).

Cu atât este mai mare nevoia de persoane formate ca și RBT care să ofere la rândul lor servicii de calitate întrucât autismul este o afecțiune considerată drept una dintre cele mai frecvente tulburări ale copilăriei. Statisticile recente ne arată faptul că peste 40.000 de persoane cu autism trăiesc în România și 7 milioane în Europa, înregistrându-se o creștere continuă a numărului acestora.

”If a child cannot learn the way we teach, we must teach in a way the child can learn” – O.I.Lovaas