Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 29 martie 2026: Cald și șanse reduse de ploi. Prognoza ANM
Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, 16 martie 2026, o prognoză meteo pe regiuni valabilă până în 29 martie 2026.
Conform prognozei, vremea va fi caldă, iar șansele de ploi vor fi reduse.
*BANAT: Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă. Astfel, în perioada 16 – 21 martie sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 13…15 grade, cu posibilitatea unor valori ușor mai coborâte în jurul datei de 20 martie. Ulterior, în intervalul 22 – 29 martie, valorile termice vor fi în medie de 15…17 grade. Totuși, spre finalul perioadei gradul de incertitudine al prognozei
crește, fiind posibile variații mai mari ale regimului termic. Media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între 1 și 3 grade în prima parte a intervalului, iar după data de 23 martie valorile nocturne vor avea o tendință de creștere, situându-se între 2 și 4 grade.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou după data de 25 martie.
*CRIȘANA: Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă. În perioada 16 – 21 martie, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 12…15 grade, cu valori ușor mai coborâte în jurul datei de 20 martie. Ulterior, în intervalul 22 – 29 martie, maximele termice vor avea valori în medie de 14…16 grade. Totuși, spre finalul perioadei gradul de incertitudine al prognozei crește, fiind posibile variații mai mari ale regimului termic. Media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între -1 și 2 grade în prima parte a intervalului, iar după data de 23 martie valorile termice nocturne vor avea o tendință de creștere, situându-se în medie între 1 și 4 grade.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou după data de 26 martie.
*TRANSILVANIA: În intervalul 16-21 martie sunt estimate medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 9
și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie. Din data de 21 martie, temperatura aerului va crește treptat, astfel încât maximele vor avea valori de 8…13 grade. Temperaturile minime vor oscila ușor, având în medie valori de -3…2 grade, iar cele mai mari valori vor apărea în a doua jumătate a intervalului.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până în jurul datei de 25 martie, apoi va crește ușor.
*MARAMUREȘ: Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă. În intervalul 16-21 martie vor fi temperaturi maxime medii de 10…14 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie. Din data de 21 martie, maximele vor crește treptat și vor avea valori de 13…16 grade. Temperaturile minime vor avea valori de -2…1 grad în prima săptămână a intervalului, iar apoi vor crește ușor la valori de 0…3 grade.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou
după data de 26 martie.
*MOLDOVA: În intervalul 16-21 martie sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 9…14 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie. Din data de 21 martie, maximele vor crește treptat și vor avea valori de 13…15 grade. Temperaturile minime vor oscila ușor, având în medie valori de -2…3 grade, iar cele mai mari valori vor apărea în a doua jumătate a intervalului.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 22 martie, apoi va crește ușor.
*DOBROGEA: Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor oscila ușor, fiind apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi maxime medii cuprinse între 10 și 13 grade și minime ce se vor încadra între 1 și 5 grade.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 21 martie, apoi
va crește ușor.
*MUNTENIA: Valorile termice vor avea ușoare variații, dar vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi maxime cuprinse în medie între 10 și 15 grade și minime ce se vor situa între 0 și 4 grade.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată după data de 22 martie.
*OLTENIA: Valorile termice vor avea variații ușoare în jurul celor normale pentru această dată, în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi maxime cuprinse în medie între 11 și 15 grade și minime cuprinse între 0 și 4 grade. Cele mai scăzute valori diurne vor fi în zilele de 19, 20 și 21 martie.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 22 martie, apoi
va crește ușor.
*LA MUNTE: Valorile termice vor oscila ușor, fiind apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi medii ale maximelor cuprinse între 0 și 4 grade, cu cele mai coborâte în intervalul 19 – 21 martie și minime ce se vor situa între -6 și -2 grade.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou după data de 22 martie.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
