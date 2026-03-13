Cum va fi VREMEA în România până în 13 aprilie 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a dat publicității, vineri, 13 martie 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni.
Conform meteorologilor, ANM, până spre mijlocul lunii aprilie 2026, temperaturile vor continua să fie ridicate, iar precipitațiile puține.
*Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, precum și la munte, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.
*Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face regiunile sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nord- vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
*Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.
*Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
