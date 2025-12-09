Cum va fi vremea în România de Crăciun 2025 și de Revelion 2026: Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea în România de Crăciun 2025 și de Revelion 2026: Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în toată țara, mai ales în nord, vest și centru, arată prognoza meteo pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, emisă recent de Administrația Națională de Meteorologie.
În ce privește vremea pentru Crăciunul 2025 și Revelionul 2026, meteorologii estimează acum temperaturi peste cele obișnuite datei din calendar.
Cât despre precipitații, acestea vor lipsi până spre finalul anului, urmând ca apoi să fie în cantități normale, potrivit prognozei meteo pentru următoarele patru săptămâni.
Citește și: Cele mai frumoase mesaje de Crăciun. Urări și felicitări pe care le puteți trimite celor dragi
Până la finalul anului, precipitațiile vor lipsi, urmând ca mai apoi să fie în cantități normale, potrivit prognozei meteo pentru următoarele patru săptămâni.
Vremea în săptămâna 8-15 decembrie
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale. Cantitățile de precipitații vor lipsi la nivelul întregii țări.
Vremea în săptămâna 15-22 decembrie
Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Ploile vor fi absente în toată țara.
Vremea în săptămâna 22-29 decembrie
În săptămâna de Crăciun, temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile, astfel că vremea va fi caldă. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării.
Vremea în săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026
Și în săptămâna de Revelion 2026, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, iar în nord-vestul țării vor lipsi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ce spune Ministrul Educației despre măsurile împotriva abandonului școlar: Programul Masa Caldă trebuie să continue. Sunt copii care vin la școală pentru asta
Ce spune Ministrul Educației despre măsurile împotriva abandonului școlar: Programul Masa Caldă trebuie să continue. Sunt copii care vin la școală pentru asta Ministrul Educației a declarat, astăzi, marți, 9 decembrie, la Comisia de Educație de la Senat că Programul Masă Caldă trebuie să continue, deoarece sunt copii care vin la şcoală pentru acea masă” […]
Călin Georgescu va fi judecat pentru propagandă interzisă de lege: ,,Promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni”
Călin Georgescu va fi judecat pentru propagandă interzisă de lege: ,,Promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni” Călin Georgescu, trimis în fața instanței pentru propagandă legionară. Judecătoria Sectorului 1 a decis începerea judecății pe fond, respingând toate excepțiile ridicate de avocații fostului candidat la președinție. Instanța a confirmat că probele procurorilor […]
Zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat
Zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea unei zile libere plătite pe lună pentru femeile care suferă de endometrioză, o afecţiune ginecologică dureroasă şi frecvent invalidantă. Beneficiul va fi acordat doar la cererea salariatei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în România de Crăciun 2025 și de Revelion 2026: Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea în România de Crăciun 2025 și de Revelion 2026: Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele...
Ce spune Ministrul Educației despre măsurile împotriva abandonului școlar: Programul Masa Caldă trebuie să continue. Sunt copii care vin la școală pentru asta
Ce spune Ministrul Educației despre măsurile împotriva abandonului școlar: Programul Masa Caldă trebuie să continue. Sunt copii care vin la...
Știrea Zilei
FOTO | Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva casa vecinilor, dar și un cățel și un iepuraș
Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva...
VIDEO | Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, recepția finală, suspendată până la remedierea viciilor apărute în perioada de garanție: Constructorul lucrează în zona fostelor alunecări de teren de la Alba Iulia Nord
Pe autostrada A10 Sebeș–Turda, recepția finală este suspendată până la remedierea viciilor apărute în perioada de garanție. Constructorul lucrează în...
Curier Județean
FOTO | Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum
Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum O delegație a...
Polițiștii din Alba, acțivități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile la Sebeș: Peste 300 de elevi au abordat teme despre violență, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și fizică
Polițiștii din Alba, acțivități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile la Sebeș: Peste 300 de elevi au abordat teme despre...
Politică Administrație
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
FOTO | Lucrările avansează în Teiuș. Strada Horea și Barbu Lăutaru, în plin proces de modernizare: ,,În ritm alert, profitând de vremea blândă”
Lucrările avansează în Teiuș. Strada Horea și Barbu Lăutaru, în plin proces de modernizare: ,,În ritm alert, profitând de vremea...
Opinii Comentarii
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...