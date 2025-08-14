Cum va fi VREMEA în iarna 2025-2026: Episoade de ger năpraznic în Europa și ninsori peste normal în zone unde nu ne-am aștepta

Cum va fi VREMEA în România în iarna 2025-2026: Episoade de ger năpraznic în Europa și ninsori peste normal în zone unde nu ne-am aștepta

Iarna 2025-2026 ar putea aduce în România, dar și alte zone din Europa, perioade de frig și ninsoare, mai ales în ianuarie, chiar dacă în medie va fi ușor mai caldă decât normal.

Primele prognoze arată că un fenomen La Niña slab și un vortex polar mai puțin puternic decât de obicei pot permite aerului rece din nord să ajungă mai des pe continent, potrivit severe-weather.eu.

Ce este La Niña și cum ne poate afecta

La Niña este faza rece a fenomenului ENSO, caracterizată prin temperaturi mai scăzute decât normalul în apele din centrul și estul Pacificului tropical. Chiar dacă fenomenul se formează departe, influența sa se simte la nivel global, modificând poziția și intensitatea curenților de aer din atmosferă.

Pentru Europa, efectul nu este direct, dar La Niña poate influența configurația presiunilor atmosferice la scară largă și poate favoriza situații în care masele de aer rece din nord să ajungă mai ușor pe continent.

Vortexul polar, rol cheie în iarnă

Vortexul polar este o zonă vastă de aer rece care se rotește în jurul Polului Nord, la altitudini mari. Când este puternic, ține aerul rece blocat în zona arctică, ceea ce duce la ierni mai blânde în Europa. Când slăbește, jetul polar devine ondulat și permite pătrunderea aerului arctic spre sud.

În această iarnă, modelele ECMWF estimează un vortex polar mai slab decât normal la început de sezon, ceea ce crește șansele ca Europa să aibă perioade reci și episoade de ninsoare. Slăbirea vortexului poate fi favorizată și de La Niña, care are istoric o probabilitate de 60-75% să ducă la „încălziri bruște stratosferice” – fenomene ce destabilizează vortexul și favorizează valurile de frig.

Cum arată prognozele pentru Europa

Datele timpurii ale modelului european ECMWF pentru lunile decembrie-ianuarie-februarie arată:

Presiune atmosferică: tendință de presiune scăzută dinspre estul Canadei spre vestul Europei, cu presiune ridicată în regiunile polare, semn al unui vortex polar slăbit.

Temperaturi: în medie, iarna ar putea fi mai caldă decât normal pe mare parte din continent, sub influența curenților sudici, cu excepția unor zone centrale unde temperaturile ar putea fi apropiate sau chiar sub medie.

Precipitații: mai multe precipitații în nord-vestul Europei și în sud, valori apropiate de normal în rest.

Semnale de episoade reci

Deși media pe trei luni arată temperaturi ușor peste normal, analiza pe luni scoate în evidență ianuarie 2026 ca fiind luna cu cel mai mare potențial de vreme rece în Europa. Modelele sugerează un blocaj atmosferic de înaltă presiune în nord, favorizând pătrunderea aerului rece dinspre nord și nord-est peste o mare parte din Europa Centrală, de Vest și de Nord.

Astfel de configurații sunt adesea subestimate ca intensitate în prognozele emise cu multe luni înainte, ceea ce înseamnă că episoadele reci ar putea fi mai severe decât indică acum datele.

Ninsori

Prognoza de zăpadă ECMWF arată cantități sub media multianuală pentru cea mai mare parte a Europei, dar cu posibilitate de ninsori peste normal în sudul Marii Britanii și în anumite regiuni din Scandinavia. Zonele centrale ale continentului ar putea avea episoade de ninsoare local mai abundentă, chiar dacă media sezonului rămâne mai scăzută.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI